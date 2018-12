Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:17



У третьому кварталі 2018 року в Україні нотаріуси уклали 180,3 тис. угод з нерухомістю, що на 10% більше, ніж в липні-вересні минулого року.



Про це свідчать дані щоквартального звіту Міністерства юстиції про кількість угод з нерухомим майном, пише liga.net.



З липня по вересень державні нотаріуси оформили 14,2 тис. договорів з нерухомістю, приватні - 166,9 тис. Більшу частину угод складають договори купівлі-продажу квартир.



За аналогічний період минулого року нотаріуси оформили 163,9 тис. договорів, на підставі яких приватні уклали 14,4 тис. угод і державні - 149,5 тис. договорів.



https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/v-ukra ... new_site=1



