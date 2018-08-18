Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:04

Оранжевый-хит сезона написав: бомбер рисует рист бомбер рисует рист

"Только по официальным данным, Украина потеряла за последние десять лет четыре миллиона человек населения. С начала 2000-х годов — около восьми. Об этом пишет Владимир Пилипенко в блогах "Фокуса".Кто эти люди и почему покидают свое государство? Значительная часть — трудовые мигранты. Причина очевидна: за рубежом украинские специалисты могут легко трудоустроиться и получают в разы большую зарплату, еще и определенные социальные гарантии. На родине — в основном обещания "улучшений".Статистика оставляет желать лучшего. Каждую минуту Украину покидают двое граждан. Основная масса специалистов выехала в предыдущих волнах миграции. Сегодня же наблюдается отток трудоспособного молодого населения.По прогнозам экспертов, политическая нестабильность, вызовы безопасности и слабые темпы экономического роста еще больше усилят миграционные процессы.Читайте также: Жизнь по-новому: за год численность населения сократилась на 200 тыс. человекРеально ли их остановить? Однозначно сложно ответить. Всё сводится к вопросу выработки соответствующей стратегии. А желания ее нарабатывать у власти нет. Разве что такую информацию очень умело скрывают где-то в кабинетах на Грушевского. Как бы там ни было, реальность требует решительных действий уже сегодня. Завтра будет поздно.Замечу, Украина находится в десятке стран, в которых быстрыми темпами происходит сокращение населения. Под этим научным термином кроется не только простое уменьшение численности населения, но и другие последствия экономического и демографического характера. Если принять во внимание современные реалии, то это уже угроза национальной безопасности. По оценкам ООН, к 2050 году наше население может сократиться ещё на 18%.Экономисты утверждают: процесс миграции превращает Украину в одну из самых отсталых стран. Но, как принято говорить, природа не терпит пустоты.В то время как украинцы будут работать на благо экономики западных стран, нашу начнут поддерживать представители азиатских — дешевая рабочая сила и не такая квалифицированная.И вместо ее кардинального решения сосредоточилось на житейских вопросах. Например, как взять под свой контроль денежные переводы заробитчан.Читайте также: Трудовая миграция только усилится – ТышкевичНедавно министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за рубежом. Он отметил, что заробитчане пересылают домой ежегодно около $6,5 млрд.Министр убежден, что эти средства следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом. При этом он не предложил альтернативу — ни официальной работы, ни достойной зарплаты для всех этих миллионов заробитчан. Очень удобно, ничего не скажешь.Правящая коалиция сейчас занимается вопросом подготовки к президентским и парламентским выборам. Неудивительно, что проблема депопуляции Украины игнорируется как априори не топовая. Как и не волнуют никого негативные последствия, к которым она может привести."