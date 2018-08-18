RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2914291529162917

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:18

  somilitark написав:
  airmax78 написав: я был на 200% прав.

Почти готовый кардинал по 1.2,или опять задняя и годы боли?)))

Предположительно второй этаж без солнышка.
hume
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 27.12.12
Подякував: 405 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:22

  hume написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: я был на 200% прав.

Почти готовый кардинал по 1.2,или опять задняя и годы боли?)))

Предположительно второй этаж без солнышка.

Или окно из квартиры в модный МОП.
UA
 
Повідомлень: 3243
З нами з: 19.07.08
Подякував: 259 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:24

  UA написав:[
Или окно из квартиры в модный МОП.

Вариант эирмакса. Чтоб наслаждаться модным мопом через алюминиевое окно какого то там доктора
hume
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 27.12.12
Подякував: 405 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бомбер рисует рист
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19382
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:43

  UA написав:Золото по 1237 ?
Дорого.
По 800 возьму.

По таким ценам вам сюда:

https://www.aliexpress.com/item/WR-999-Gold-One-Troy-Ounce-Atlantis-Mint-24k-Pure-Gold-Buffalo-Bullion-Bar-with-Free/32819236883.html?spm=2114.search0104.3.301.5fc35780MyY8hB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10130_10890_5730315_10547_319_10546_317_10548_10545_10696_453_10084_454_10083_10618_5729215_10307_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=29de02c1-cf45-44f2-9894-e543654eb436-42&algo_pvid=29de02c1-cf45-44f2-9894-e543654eb436
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 22.05.16
Подякував: 48 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:04

  Оранжевый-хит сезона написав:бомбер рисует рист

"Только по официальным данным, Украина потеряла за последние десять лет четыре миллиона человек населения. С начала 2000-х годов — около восьми. Об этом пишет Владимир Пилипенко в блогах "Фокуса".

Кто эти люди и почему покидают свое государство? Значительная часть — трудовые мигранты. Причина очевидна: за рубежом украинские специалисты могут легко трудоустроиться и получают в разы большую зарплату, еще и определенные социальные гарантии. На родине — в основном обещания "улучшений".

Статистика оставляет желать лучшего. Каждую минуту Украину покидают двое граждан. Основная масса специалистов выехала в предыдущих волнах миграции. Сегодня же наблюдается отток трудоспособного молодого населения.

По прогнозам экспертов, политическая нестабильность, вызовы безопасности и слабые темпы экономического роста еще больше усилят миграционные процессы.

Читайте также: Жизнь по-новому: за год численность населения сократилась на 200 тыс. человек

Реально ли их остановить? Однозначно сложно ответить. Всё сводится к вопросу выработки соответствующей стратегии. А желания ее нарабатывать у власти нет. Разве что такую информацию очень умело скрывают где-то в кабинетах на Грушевского. Как бы там ни было, реальность требует решительных действий уже сегодня. Завтра будет поздно.

Замечу, Украина находится в десятке стран, в которых быстрыми темпами происходит сокращение населения. Под этим научным термином кроется не только простое уменьшение численности населения, но и другие последствия экономического и демографического характера. Если принять во внимание современные реалии, то это уже угроза национальной безопасности. По оценкам ООН, к 2050 году наше население может сократиться ещё на 18%.

Экономисты утверждают: процесс миграции превращает Украину в одну из самых отсталых стран. Но, как принято говорить, природа не терпит пустоты.

В то время как украинцы будут работать на благо экономики западных стран, нашу начнут поддерживать представители азиатских — дешевая рабочая сила и не такая квалифицированная.

И вместо ее кардинального решения сосредоточилось на житейских вопросах. Например, как взять под свой контроль денежные переводы заробитчан.

Читайте также: Трудовая миграция только усилится – Тышкевич

Недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за рубежом. Он отметил, что заробитчане пересылают домой ежегодно около $6,5 млрд.

Министр убежден, что эти средства следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом. При этом он не предложил альтернативу — ни официальной работы, ни достойной зарплаты для всех этих миллионов заробитчан. Очень удобно, ничего не скажешь.

Правящая коалиция сейчас занимается вопросом подготовки к президентским и парламентским выборам. Неудивительно, что проблема депопуляции Украины игнорируется как априори не топовая. Как и не волнуют никого негативные последствия, к которым она может привести."

https://uainfo.org/blognews/1544098194- ... talyh.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18839
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:11

Frant модераторы такое сразу удаляют.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 19.09.10
Подякував: 417 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:15

  BIGor написав:Frant модераторы такое сразу удаляют.

Я знаю.

Вони топлять за дорожай. І туфту про 1000 Дол/міс у київських таксистів.

Дика еміграція з України і блокада кацапами Азовського моря і українських портів - їх не стосується.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18839
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:17

В Україні почали купувати більше квартир
У третьому кварталі 2018 року в Україні нотаріуси уклали 180,3 тис. угод з нерухомістю, що на 10% більше, ніж в липні-вересні минулого року.

Про це свідчать дані щоквартального звіту Міністерства юстиції про кількість угод з нерухомим майном, пише liga.net.

З липня по вересень державні нотаріуси оформили 14,2 тис. договорів з нерухомістю, приватні - 166,9 тис. Більшу частину угод складають договори купівлі-продажу квартир.

За аналогічний період минулого року нотаріуси оформили 163,9 тис. договорів, на підставі яких приватні уклали 14,4 тис. угод і державні - 149,5 тис. договорів.

https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/v-ukra ... new_site=1

зы: надо посоветовать коллективу редакции лига.нет проехаться на электричке до немишаева и конотопа :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5325
З нами з: 05.06.16
Подякував: 286 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:06

Мабуть, Україна буде експортувати нерухомість за кордон. Разом з людинами-мавпами)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18839
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2914291529162917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1217, 1218, 1219
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12183 2138539
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 23:21
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1769
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 528
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.