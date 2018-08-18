Предположительно второй этаж без солнышка.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:18
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:22
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:24
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
бомбер рисует рист
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:43
По таким ценам вам сюда:
Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:04
"Только по официальным данным, Украина потеряла за последние десять лет четыре миллиона человек населения. С начала 2000-х годов — около восьми. Об этом пишет Владимир Пилипенко в блогах "Фокуса".
Кто эти люди и почему покидают свое государство? Значительная часть — трудовые мигранты. Причина очевидна: за рубежом украинские специалисты могут легко трудоустроиться и получают в разы большую зарплату, еще и определенные социальные гарантии. На родине — в основном обещания "улучшений".
Статистика оставляет желать лучшего. Каждую минуту Украину покидают двое граждан. Основная масса специалистов выехала в предыдущих волнах миграции. Сегодня же наблюдается отток трудоспособного молодого населения.
По прогнозам экспертов, политическая нестабильность, вызовы безопасности и слабые темпы экономического роста еще больше усилят миграционные процессы.
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Реально ли их остановить? Однозначно сложно ответить. Всё сводится к вопросу выработки соответствующей стратегии. А желания ее нарабатывать у власти нет. Разве что такую информацию очень умело скрывают где-то в кабинетах на Грушевского. Как бы там ни было, реальность требует решительных действий уже сегодня. Завтра будет поздно.
Замечу, Украина находится в десятке стран, в которых быстрыми темпами происходит сокращение населения. Под этим научным термином кроется не только простое уменьшение численности населения, но и другие последствия экономического и демографического характера. Если принять во внимание современные реалии, то это уже угроза национальной безопасности. По оценкам ООН, к 2050 году наше население может сократиться ещё на 18%.
Экономисты утверждают: процесс миграции превращает Украину в одну из самых отсталых стран. Но, как принято говорить, природа не терпит пустоты.
В то время как украинцы будут работать на благо экономики западных стран, нашу начнут поддерживать представители азиатских — дешевая рабочая сила и не такая квалифицированная.
И вместо ее кардинального решения сосредоточилось на житейских вопросах. Например, как взять под свой контроль денежные переводы заробитчан.
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Недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за рубежом. Он отметил, что заробитчане пересылают домой ежегодно около $6,5 млрд.
Министр убежден, что эти средства следует считать доходами физических лиц и они должны облагаться налогом. При этом он не предложил альтернативу — ни официальной работы, ни достойной зарплаты для всех этих миллионов заробитчан. Очень удобно, ничего не скажешь.
Правящая коалиция сейчас занимается вопросом подготовки к президентским и парламентским выборам. Неудивительно, что проблема депопуляции Украины игнорируется как априори не топовая. Как и не волнуют никого негативные последствия, к которым она может привести."
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:15
Я знаю.
Вони топлять за дорожай. І туфту про 1000 Дол/міс у київських таксистів.
Дика еміграція з України і блокада кацапами Азовського моря і українських портів - їх не стосується.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:17
В Україні почали купувати більше квартир
У третьому кварталі 2018 року в Україні нотаріуси уклали 180,3 тис. угод з нерухомістю, що на 10% більше, ніж в липні-вересні минулого року.
Про це свідчать дані щоквартального звіту Міністерства юстиції про кількість угод з нерухомим майном, пише liga.net.
З липня по вересень державні нотаріуси оформили 14,2 тис. договорів з нерухомістю, приватні - 166,9 тис. Більшу частину угод складають договори купівлі-продажу квартир.
За аналогічний період минулого року нотаріуси оформили 163,9 тис. договорів, на підставі яких приватні уклали 14,4 тис. угод і державні - 149,5 тис. договорів.
зы: надо посоветовать коллективу редакции лига.нет проехаться на электричке до немишаева и конотопа
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:06
Мабуть, Україна буде експортувати нерухомість за кордон. Разом з людинами-мавпами)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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