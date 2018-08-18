надо посоветовать коллективу редакции лига.нет проехаться на электричке до немишаева и конотопа
Рекомендую місцевим ріелторам також проїхатись туди. Щоб оцінити "перспективи" ринку))) А вони никудишні.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:08
надо посоветовать коллективу редакции лига.нет проехаться на электричке до немишаева и конотопа
Рекомендую місцевим ріелторам також проїхатись туди. Щоб оцінити "перспективи" ринку))) А вони никудишні.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:39
Перлы
Банкирам не хватает платежеспособных заемщиков.
Новых платежеспособных заемщиков банкиры должны воспитывать самостоятельно. «Клиента необходимо выращивать. Формируйте своего клиента, формируйте спрос на качественную услугу», – призвала Катерина Рожкова.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не жалейте. Ребёнка пожалейте, ему в Кардинале-что в тюрьме.
Строители набирают земли под котлованы, что дурные. Посмотрите на последние проекты-много из них комплексов, а не точечных проектов как Кардинал. Хватит на всех.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:14
Бесплатный проезд в общественном транспорте
Бесплатный проезд в общественном транспорте впервые на уровне целой страны. Власти Люксембурга полностью отменяют плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах. На такой шаг чиновники решились, чтобы разгрузить дороги от многочисленных автомобилей, которые часто стоят в пробках.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как по мне, первую линию надо было отдать под зону отдыха, тогда бы я Виталику в ладоши похлопал. Загляните на ЛУН: первый два дома строятся более 2-х с половиной лет. и вид у них такой, что до сдачи еще год
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
|