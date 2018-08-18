RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2915291629172918

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:08

надо посоветовать коллективу редакции лига.нет проехаться на электричке до немишаева и конотопа


Рекомендую місцевим ріелторам також проїхатись туди. Щоб оцінити "перспективи" ринку))) А вони никудишні.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18840
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:39

Перлы

Банкирам не хватает платежеспособных заемщиков.
Новых платежеспособных заемщиков банкиры должны воспитывать самостоятельно. «Клиента необходимо выращивать. Формируйте своего клиента, формируйте спрос на качественную услугу», – призвала Катерина Рожкова.
https://finclub.net/news/bankiram-ne-kh ... hikov.html
moniks
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 27.08.14
Подякував: 625 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Хватит издеваться. Ну не могу я покупать лишь бы что. И что в Кардинале не купил - тоже жалею

Не жалейте. Ребёнка пожалейте, ему в Кардинале-что в тюрьме.
Строители набирают земли под котлованы, что дурные. Посмотрите на последние проекты-много из них комплексов, а не точечных проектов как Кардинал. Хватит на всех.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8515
З нами з: 10.06.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:14

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Бесплатный проезд в общественном транспорте впервые на уровне целой страны. Власти Люксембурга полностью отменяют плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах. На такой шаг чиновники решились, чтобы разгрузить дороги от многочисленных автомобилей, которые часто стоят в пробках.
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... porte.html
moniks
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 27.08.14
Подякував: 625 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:немного с опозданием, но все же.
А что плохого в этом ЖК? Интересуюсь как потенциальный инвестор.
Там хорошее расположение - Днепр рядом, парк и пляж + нереальные виды из окна. Правда сдачу перенесли на год, но и цены присели к 19к в трешках и 21к в однушках.

как по мне, первую линию надо было отдать под зону отдыха, тогда бы я Виталику в ладоши похлопал. Загляните на ЛУН: первый два дома строятся более 2-х с половиной лет. и вид у них такой, что до сдачи еще год
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8515
З нами з: 10.06.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2915291629172918
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: thirdeye і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1217, 1218, 1219
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12183 2138591
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 гру, 2018 23:21
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1769
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 528
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.