как по мне, первую линию надо было отдать под зону отдыха, тогда бы я Виталику в ладоши похлопал. Загляните на ЛУН: первый два дома строятся более 2-х с половиной лет. и вид у них такой, что до сдачи еще год
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как по мне, первую линию надо было отдать под зону отдыха, тогда бы я Виталику в ладоши похлопал. Загляните на ЛУН: первый два дома строятся более 2-х с половиной лет. и вид у них такой, что до сдачи еще год
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:49
Согласился бы с вами лет 10 назад, но в последнее время комплексы всё больше похожи на адские термитники. Например комплекс малахит, где жадность интергала не дала построить детские и спорт площадки и вынесла их на 7 (если не ошибаюсь) этаж, а на их месте ещё один дом в комплексе. Именно в жилых комплексах застройщикам пох на качество и прочеее, возьмут своё продажными метрами. Кстати тот же кардинал удивил 6тью квартирами на этаже в высоких секциях на 3 работающих лифта. В отличии, например, от пафосного гринвиля с 16тью квартирами на этаже. Так что соглашусь с Прохожим, точечная застройка интересней выглядит
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:01
тоже соглашусь, но с оговоркой "пока"
не буду снова мусолить тему рыбальского, который до сих пор выглядит как замерший плод, но мне очень симпатичен проект республики
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:07
Все берега Днепра должны быть заняты зонами отдыха, но, увы, этого не будет. Это территория кирпичного завода, так что могут строить как им угодно. А вот рядом есть земелька переданная городом застройщикам, вот там можно с претензией. Кстати порешали ещё до Ветали, а он уже как то пытается выйти из положения. Опять же укрбуд построил набережную, пусть так себе, но додавили. Может и возле маланюка продавят что то. Первый как то говорил про набережную в том районе.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вы посмотрите насколько там близко дома к берегу. Какая набережная? разве что тротуарчик в полтора метра шириной
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:11
Дети....
В реальному житті діти іпашать в гуртках, секціях, школі, курсах, вчать уроки і ридають дай пограти в фортнайт хоч 30 хв.
Життя біль:-(
Всім процвітання!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как раз недавно на глаза про боль и детей попалось:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16
Первый
в реальной жизни, особенно на левом берегу, банально отсутствуют помещения, чтобы всех детей разместить в кружках, секциях. от СССР в том месте ничего нет, новое не построят. Остаётся улица и приставка. Улицы тоже нет-там авто и отсутствие спортплощадок. Остаётся приставка.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Грейт.
27 кгрн однуха з видом на лавру на березі 8 смуг. Дивитися на лавру можливо можна буде через 36 місяців, або 3 роки:-)
Всім процвітання!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:17
Первый
Да, смотрите, с утра до вечера, молитесь, креститесь, просите прощения. Но Грушевского 9 будет виднее лучше
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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