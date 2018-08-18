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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2916291729182919>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Любопытный написав:немного с опозданием, но все же.
А что плохого в этом ЖК? Интересуюсь как потенциальный инвестор.
Там хорошее расположение - Днепр рядом, парк и пляж + нереальные виды из окна. Правда сдачу перенесли на год, но и цены присели к 19к в трешках и 21к в однушках.

как по мне, первую линию надо было отдать под зону отдыха, тогда бы я Виталику в ладоши похлопал. Загляните на ЛУН: первый два дома строятся более 2-х с половиной лет. и вид у них такой, что до сдачи еще год
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:49

  Serg-ik написав:посмотрите на последние проекты-много из них комплексов, а не точечных проектов как Кардинал. Хватит на всех.

Согласился бы с вами лет 10 назад, но в последнее время комплексы всё больше похожи на адские термитники. Например комплекс малахит, где жадность интергала не дала построить детские и спорт площадки и вынесла их на 7 (если не ошибаюсь) этаж, а на их месте ещё один дом в комплексе. Именно в жилых комплексах застройщикам пох на качество и прочеее, возьмут своё продажными метрами. Кстати тот же кардинал удивил 6тью квартирами на этаже в высоких секциях на 3 работающих лифта. В отличии, например, от пафосного гринвиля с 16тью квартирами на этаже. Так что соглашусь с Прохожим, точечная застройка интересней выглядит
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:01

  hume написав: Так что соглашусь с Прохожим, точечная застройка интересней выглядит


тоже соглашусь, но с оговоркой "пока"
не буду снова мусолить тему рыбальского, который до сих пор выглядит как замерший плод, но мне очень симпатичен проект республики
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:07

  Serg-ik написав:как по мне, первую линию надо было отдать под зону отдыха, тогда бы я Виталику в ладоши похлопал. Загляните на ЛУН: первый два дома строятся более 2-х с половиной лет. и вид у них такой, что до сдачи еще год

Все берега Днепра должны быть заняты зонами отдыха, но, увы, этого не будет. Это территория кирпичного завода, так что могут строить как им угодно. А вот рядом есть земелька переданная городом застройщикам, вот там можно с претензией. Кстати порешали ещё до Ветали, а он уже как то пытается выйти из положения. Опять же укрбуд построил набережную, пусть так себе, но додавили. Может и возле маланюка продавят что то. Первый как то говорил про набережную в том районе.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Может и возле маланюка продавят что то. Первый как то говорил про набережную в том районе.

вы посмотрите насколько там близко дома к берегу. Какая набережная? разве что тротуарчик в полтора метра шириной
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:11

  hume написав:
  Serg-ik написав:посмотрите на последние проекты-много из них комплексов, а не точечных проектов как Кардинал. Хватит на всех.

Согласился бы с вами лет 10 назад, но в последнее время комплексы всё больше похожи на адские термитники. Например комплекс малахит, где жадность интергала не дала построить детские и спорт площадки и вынесла их на 7 (если не ошибаюсь) этаж, а на их месте ещё один дом в комплексе. Именно в жилых комплексах застройщикам пох на качество и прочеее, возьмут своё продажными метрами. Кстати тот же кардинал удивил 6тью квартирами на этаже в высоких секциях на 3 работающих лифта. В отличии, например, от пафосного гринвиля с 16тью квартирами на этаже. Так что соглашусь с Прохожим, точечная застройка интересней выглядит


Дети....

В реальному житті діти іпашать в гуртках, секціях, школі, курсах, вчать уроки і ридають дай пограти в фортнайт хоч 30 хв.

Життя біль:-(
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Дети....

В реальному житті діти іпашать в гуртках, секціях, школі, курсах, вчать уроки і ридають дай пограти в фортнайт хоч 30 хв.

Життя біль:-(


как раз недавно на глаза про боль и детей попалось:

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16

Первый
в реальной жизни, особенно на левом берегу, банально отсутствуют помещения, чтобы всех детей разместить в кружках, секциях. от СССР в том месте ничего нет, новое не построят. Остаётся улица и приставка. Улицы тоже нет-там авто и отсутствие спортплощадок. Остаётся приставка.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Грейт.
27 кгрн однуха з видом на лавру на березі 8 смуг. Дивитися на лавру можливо можна буде через 36 місяців, або 3 роки:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:17

Первый
Да, смотрите, с утра до вечера, молитесь, креститесь, просите прощения. Но Грушевского 9 будет виднее лучше
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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