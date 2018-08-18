Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:16

Первый

в реальной жизни, особенно на левом берегу, банально отсутствуют помещения, чтобы всех детей разместить в кружках, секциях. от СССР в том месте ничего нет, новое не построят. Остаётся улица и приставка. Улицы тоже нет-там авто и отсутствие спортплощадок. Остаётся приставка.

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери