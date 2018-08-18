Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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hume написав: Так что соглашусь с Прохожим, точечная застройка интересней выглядит
тоже соглашусь, но с оговоркой "пока" не буду снова мусолить тему рыбальского, который до сих пор выглядит как замерший плод, но мне очень симпатичен проект республики
Есть огромный минус - цена за это. Когда просят 1100-1300 за точечное в центре это одно, но когда просят 1000-1100 на окраине и за ней, при этом очень так плотненько это совсем другое. Пока надежда на сагу с рыбальским , там у них ещё проект на набережной есть, на рыбальский похож. Вчера ехал мимо рыбальского, удручающее зрелище, очень медленно. Но то, что готово довольно интересно получилось. Может к 30му году сдадут весь комплекс.
hume написав:Есть огромный минус - цена за это. Когда просят 1100-1300 за точечное в центре это одно, но когда просят 1000-1100 на окраине и за ней, при этом очень так плотненько это совсем другое. Пока надежда на сагу с рыбальским , там у них ещё проект на набережной есть, на рыбальский похож. Вчера ехал мимо рыбальского, удручающее зрелище, очень медленно. Но то, что готово довольно интересно получилось. Может к 30му году сдадут весь комплекс.
так первый же учит, шо цена - это самый главный показатель качества и комфорта, тем более шо это имхо самая качественная окраина в киеве хорошее дешевым не бывает (с) при виде рыбальская меня не покидает ощущение развода, два дома среди пустыря, который будет пустырем и стройплощадкой еще очень долго
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume написав: Так что соглашусь с Прохожим, точечная застройка интересней выглядит
тоже соглашусь, но с оговоркой "пока" не буду снова мусолить тему рыбальского, который до сих пор выглядит как замерший плод, но мне очень симпатичен проект республики
Вчера проезжал мимо: в Рыбальском горят уже два окна. Аллея между 3м и 9м домом выглядит как кусок улицы, вырезанной из Франкфурта и перенесенной в Киев. Все там будет хорошо + станция метро в 2х шагах.
moniks написав:Бесплатный проезд в общественном транспорте впервые на уровне целой страны. Власти Люксембурга полностью отменяют плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах. На такой шаг чиновники решились, чтобы разгрузить дороги от многочисленных автомобилей, которые часто стоят в пробках. https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... porte.html
В Таллине бесплатный проезд с 2013 года. Во всей Эстонии ввели год назад. Для не эстонцев проезд остался платный.