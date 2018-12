Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:24

hume написав: Есть огромный минус - цена за это. Когда просят 1100-1300 за точечное в центре это одно, но когда просят 1000-1100 на окраине и за ней, при этом очень так плотненько это совсем другое. Пока надежда на сагу с рыбальским , там у них ещё проект на набережной есть, на рыбальский похож. Вчера ехал мимо рыбальского, удручающее зрелище, очень медленно. Но то, что готово довольно интересно получилось. Может к 30му году сдадут весь комплекс.



так первый же учит, шо цена - это самый главный показатель качества и комфорта, тем более шо это имхо самая качественная окраина в киеве

хорошее дешевым не бывает (с)

при виде рыбальская меня не покидает ощущение развода, два дома среди пустыря, который будет пустырем и стройплощадкой еще очень долго

