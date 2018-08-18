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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2916291729182919

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:19

  kingkongovets написав:
  hume написав: Так что соглашусь с Прохожим, точечная застройка интересней выглядит


тоже соглашусь, но с оговоркой "пока"
не буду снова мусолить тему рыбальского, который до сих пор выглядит как замерший плод, но мне очень симпатичен проект республики

Есть огромный минус - цена за это. Когда просят 1100-1300 за точечное в центре это одно, но когда просят 1000-1100 на окраине и за ней, при этом очень так плотненько это совсем другое. Пока надежда на сагу с рыбальским , там у них ещё проект на набережной есть, на рыбальский похож. Вчера ехал мимо рыбальского, удручающее зрелище, очень медленно. Но то, что готово довольно интересно получилось. Может к 30му году сдадут весь комплекс.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:23

  kingkongovets написав:
Первый написав:Дети....

В реальному житті діти іпашать в гуртках, секціях, школі, курсах, вчать уроки і ридають дай пограти в фортнайт хоч 30 хв.

Життя біль:-(


как раз недавно на глаза про боль и детей попалось:

Зображення

Кстати, у меня в школе было нечто подобное, всегда играли в салки на переменах начиная с 6-7 класса.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:24

  hume написав:Есть огромный минус - цена за это. Когда просят 1100-1300 за точечное в центре это одно, но когда просят 1000-1100 на окраине и за ней, при этом очень так плотненько это совсем другое. Пока надежда на сагу с рыбальским , там у них ещё проект на набережной есть, на рыбальский похож. Вчера ехал мимо рыбальского, удручающее зрелище, очень медленно. Но то, что готово довольно интересно получилось. Может к 30му году сдадут весь комплекс.


так первый же учит, шо цена - это самый главный показатель качества и комфорта, тем более шо это имхо самая качественная окраина в киеве
хорошее дешевым не бывает (с)
при виде рыбальская меня не покидает ощущение развода, два дома среди пустыря, который будет пустырем и стройплощадкой еще очень долго
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:35

  kingkongovets написав:
  hume написав: Так что соглашусь с Прохожим, точечная застройка интересней выглядит


тоже соглашусь, но с оговоркой "пока"
не буду снова мусолить тему рыбальского, который до сих пор выглядит как замерший плод, но мне очень симпатичен проект республики

Вчера проезжал мимо: в Рыбальском горят уже два окна. Аллея между 3м и 9м домом выглядит как кусок улицы, вырезанной из Франкфурта и перенесенной в Киев. Все там будет хорошо + станция метро в 2х шагах.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забув написати про грейт.
Кому ріже очі лавра і дніпро з шоссе, можливо зможе дивитися через 3 роки на промзону і ПОХ. На 2 тищі дешевше.

Зи. Рибальськай по 29 - БЕЗПЛАТНО
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:05


Китайцы подделывают цыганское золото
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:11

  moniks написав:Бесплатный проезд в общественном транспорте впервые на уровне целой страны. Власти Люксембурга полностью отменяют плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах. На такой шаг чиновники решились, чтобы разгрузить дороги от многочисленных автомобилей, которые часто стоят в пробках.
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... porte.html

В Таллине бесплатный проезд с 2013 года.
Во всей Эстонии ввели год назад.
Для не эстонцев проезд остался платный.
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