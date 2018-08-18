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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2917291829192920

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:46

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав: Так что соглашусь с Прохожим, точечная застройка интересней выглядит


тоже соглашусь, но с оговоркой "пока"
не буду снова мусолить тему рыбальского, который до сих пор выглядит как замерший плод, но мне очень симпатичен проект республики

Вчера проезжал мимо: в Рыбальском горят уже два окна. Аллея между 3м и 9м домом выглядит как кусок улицы, вырезанной из Франкфурта и перенесенной в Киев. Все там будет хорошо + станция метро в 2х шагах.

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:54

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:тоже соглашусь, но с оговоркой "пока"
не буду снова мусолить тему рыбальского, который до сих пор выглядит как замерший плод, но мне очень симпатичен проект республики

Вчера проезжал мимо: в Рыбальском горят уже два окна. Аллея между 3м и 9м домом выглядит как кусок улицы, вырезанной из Франкфурта и перенесенной в Киев. Все там будет хорошо + станция метро в 2х шагах.

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Флай, у тебя в цоколе мало света, выходи чаще на улицу
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:57

  flyman написав:
  airmax78 написав:Вчера проезжал мимо: в Рыбальском горят уже два окна. Аллея между 3м и 9м домом выглядит как кусок улицы, вырезанной из Франкфурта и перенесенной в Киев. Все там будет хорошо + станция метро в 2х шагах.

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Это хорошо. Готичного ваганыча я еще не получал.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:06

  UA написав:
  moniks написав:Бесплатный проезд в общественном транспорте впервые на уровне целой страны. Власти Люксембурга полностью отменяют плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах. На такой шаг чиновники решились, чтобы разгрузить дороги от многочисленных автомобилей, которые часто стоят в пробках.
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... porte.html

В Таллине бесплатный проезд с 2013 года.
Во всей Эстонии ввели год назад.
Для не эстонцев проезд остался платный.


Ага 1,5 евро. И кондуктор по английски полный найн андестенд :mrgreen: Таможня то же. А у нас даже в клиниг компанию (типа нбу) требуют хотя бы C1 :mrgreen:
Востаннє редагувалось moniks в П'ят 07 гру, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:в Швеції, в Стокгольмі в метро 3,5 євро.

там, если не ошибаюсь, можно купить проездной на год, со скидкой 50% или больше..и трамвай ходит по расписанию, минута в минуту
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:16

Митинг против Патриотики на озёрах. под КМДА
https://censor.net.ua/photo_news/3100922/lyudyam_nujen_park_a_ne_betonnoe_getto_aktivisty_piketiruyut_kievsovet_s_trebovaniem_sozdat_ekopark

а за Маланюка( Сагайдака) некому было протестовать: промзона
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:19

  Serg-ik написав:Митинг против Патриотики на озёрах. под КМДА
https://censor.net.ua/photo_news/3100922/lyudyam_nujen_park_a_ne_betonnoe_getto_aktivisty_piketiruyut_kievsovet_s_trebovaniem_sozdat_ekopark

а за Маланюка( Сагайдака) некому было протестовать: промзона

А на маланюка протестовать против высоких цен?)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:21

  Kostia написав:А на маланюка протестовать против высоких цен?)

За Маланюка на прошлой неделе был маленький митинг о задержке строительства
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:37

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Вчера проезжал мимо: в Рыбальском горят уже два окна. Аллея между 3м и 9м домом выглядит как кусок улицы, вырезанной из Франкфурта и перенесенной в Киев. Все там будет хорошо + станция метро в 2х шагах.

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Это хорошо. Готичного ваганыча я еще не получал.

А развє ти не "повний кавєлєр Ваганичєй"?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:47

  flyman написав:
  airmax78 написав:А развє ти не "повний кавєлєр Ваганичєй"?

Готичного не было. Готичный Ваганыч - это мне как подарок под елочку.
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