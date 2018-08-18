Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав: Так что соглашусь с Прохожим, точечная застройка интересней выглядит
тоже соглашусь, но с оговоркой "пока" не буду снова мусолить тему рыбальского, который до сих пор выглядит как замерший плод, но мне очень симпатичен проект республики
Вчера проезжал мимо: в Рыбальском горят уже два окна. Аллея между 3м и 9м домом выглядит как кусок улицы, вырезанной из Франкфурта и перенесенной в Киев. Все там будет хорошо + станция метро в 2х шагах.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:тоже соглашусь, но с оговоркой "пока" не буду снова мусолить тему рыбальского, который до сих пор выглядит как замерший плод, но мне очень симпатичен проект республики
Вчера проезжал мимо: в Рыбальском горят уже два окна. Аллея между 3м и 9м домом выглядит как кусок улицы, вырезанной из Франкфурта и перенесенной в Киев. Все там будет хорошо + станция метро в 2х шагах.
Флай, у тебя в цоколе мало света, выходи чаще на улицу
airmax78 написав:Вчера проезжал мимо: в Рыбальском горят уже два окна. Аллея между 3м и 9м домом выглядит как кусок улицы, вырезанной из Франкфурта и перенесенной в Киев. Все там будет хорошо + станция метро в 2х шагах.
moniks написав:Бесплатный проезд в общественном транспорте впервые на уровне целой страны. Власти Люксембурга полностью отменяют плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах. На такой шаг чиновники решились, чтобы разгрузить дороги от многочисленных автомобилей, которые часто стоят в пробках. https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... porte.html
В Таллине бесплатный проезд с 2013 года. Во всей Эстонии ввели год назад. Для не эстонцев проезд остался платный.
Ага 1,5 евро. И кондуктор по английски полный найн андестенд Таможня то же. А у нас даже в клиниг компанию (типа нбу) требуют хотя бы C1
Востаннє редагувалось moniks в П'ят 07 гру, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Вчера проезжал мимо: в Рыбальском горят уже два окна. Аллея между 3м и 9м домом выглядит как кусок улицы, вырезанной из Франкфурта и перенесенной в Киев. Все там будет хорошо + станция метро в 2х шагах.
Это хорошо. Готичного ваганыча я еще не получал.
А развє ти не "повний кавєлєр Ваганичєй"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.