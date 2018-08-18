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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2918291929202921

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:57

немецкая карта киева, 1943 год

Зображення

по ссылке можно скачать в большом размере
очень круто

https://dropmefiles.com/5lvlz?fbclid=Iw ... -Au6y41faA
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:10

Яке відношення мають плани людини-мавпи до нинішнього КРЖН???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:11

  moniks написав:Ага 1,5 евро. И кондуктор по английски полный найн андестенд :mrgreen: Таможня то же. В Хельсинки полегче.

То рожевоокулярники знову женуть заметіль))))
Я був в Латвії та Швеції два тижні назад.

В Латвії проїзд в тролейбусі 1,2 євро,
в Швеції, в Стокгольмі в метро 3,5 євро.
Наші заробітчани мають в Латвії 1000-1100 євро, в Швеції до 1500 євро.

Тому всі ці байки про ЗП таксистів в Києві 1000-1500 дол/міс - залишимо дітям з дитячого садка та рилам з новобудів)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:48

  UA написав:
  airmax78 написав:Не-не-не. 4 года назад я был на 200% прав. Неправ я стал влошившись в Голосуху по невменяемой цене, поддавшись царившим на ветке благостным настроениям. Неправ я был в 2015м, поддавшись панике. Но не в том, что продал, а в том, что думал, что все еще упадет. А вот сейчас я, если честно, в легком замешательстве. Все как-то слишком хорошо складывается для рынка, чтобы быть правдой.

Дайте короткий ответ. Сейчас время покупать или время продавать?

За останні 3 роки відповідь не змінилася - не має білого і чорного. Не має однозначної відповіді. Хоча квартира на перший погляд +- стандартний товар, проте є нюанси, які кажуть про відмовити чи взяти.
Простий приклад. .....
Всім процвітання!
Первый
 
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