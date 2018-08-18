по ссылке можно скачать в большом размере
очень круто
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:57
немецкая карта киева, 1943 год
по ссылке можно скачать в большом размере
очень круто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:10
Яке відношення мають плани людини-мавпи до нинішнього КРЖН???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:11
То рожевоокулярники знову женуть заметіль))))
Я був в Латвії та Швеції два тижні назад.
В Латвії проїзд в тролейбусі 1,2 євро,
в Швеції, в Стокгольмі в метро 3,5 євро.
Наші заробітчани мають в Латвії 1000-1100 євро, в Швеції до 1500 євро.
Тому всі ці байки про ЗП таксистів в Києві 1000-1500 дол/міс - залишимо дітям з дитячого садка та рилам з новобудів)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:48
За останні 3 роки відповідь не змінилася - не має білого і чорного. Не має однозначної відповіді. Хоча квартира на перший погляд +- стандартний товар, проте є нюанси, які кажуть про відмовити чи взяти.
Простий приклад. .....
Всім процвітання!
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