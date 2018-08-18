Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
moniks написав:Бесплатный проезд в общественном транспорте впервые на уровне целой страны. Власти Люксембурга полностью отменяют плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах. На такой шаг чиновники решились, чтобы разгрузить дороги от многочисленных автомобилей, которые часто стоят в пробках. https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... porte.html
В Таллине бесплатный проезд с 2013 года. Во всей Эстонии ввели год назад. Для не эстонцев проезд остался платный.
Ага 1,5 евро. И кондуктор по английски полный найн андестенд Таможня то же. А у нас даже в клиниг компанию (типа нбу) требуют хотя бы C1
Востаннє редагувалось moniks в П'ят 07 гру, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Не-не-не. 4 года назад я был на 200% прав. Неправ я стал влошившись в Голосуху по невменяемой цене, поддавшись царившим на ветке благостным настроениям. Неправ я был в 2015м, поддавшись панике. Но не в том, что продал, а в том, что думал, что все еще упадет. А вот сейчас я, если честно, в легком замешательстве. Все как-то слишком хорошо складывается для рынка, чтобы быть правдой.
Дайте короткий ответ. Сейчас время покупать или время продавать?
За останні 3 роки відповідь не змінилася - не має білого і чорного. Не має однозначної відповіді. Хоча квартира на перший погляд +- стандартний товар, проте є нюанси, які кажуть про відмовити чи взяти. Простий приклад. .....
"Укрбуд" пока не планирует брать новые недострои в Киеве
"Нельзя сказать, что корпорация "Укрбуд" подхватывала недострои потому, что это нам было очень надо. По нескольким комплексам люди приходили к президенту, на тот момент, Максиму Микитасю и говорили: у нас не хватает юридического ресурса, экспертности. И он взял один, потом второй, всего их у нас пять таких. Четыре уже завершены, один реализуется", - отметил С.Бурлаков в ходе церемонии открытия нового офиса компании в Киеве.
Как он утверждает, проекты "Укрбуда" по завершению строительства недостроенных жилых комплексов являлись менее финансово прибыльными, чем новые проекты. Согласно данным веб-сайта корпорации "Укрбуд", по состоянию на декабрь 2018 года компания ввела в эксплуатацию 26 проектов жилых комплексов, 23 находятся на стадии строительства.