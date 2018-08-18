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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2918291929202921>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:06

  UA написав:
  moniks написав:Бесплатный проезд в общественном транспорте впервые на уровне целой страны. Власти Люксембурга полностью отменяют плату за поездки в автобусах, трамваях и поездах. На такой шаг чиновники решились, чтобы разгрузить дороги от многочисленных автомобилей, которые часто стоят в пробках.
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v- ... porte.html

В Таллине бесплатный проезд с 2013 года.
Во всей Эстонии ввели год назад.
Для не эстонцев проезд остался платный.


Ага 1,5 евро. И кондуктор по английски полный найн андестенд :mrgreen: Таможня то же. А у нас даже в клиниг компанию (типа нбу) требуют хотя бы C1 :mrgreen:
Востаннє редагувалось moniks в П'ят 07 гру, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:в Швеції, в Стокгольмі в метро 3,5 євро.

там, если не ошибаюсь, можно купить проездной на год, со скидкой 50% или больше..и трамвай ходит по расписанию, минута в минуту
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:16

Митинг против Патриотики на озёрах. под КМДА
https://censor.net.ua/photo_news/3100922/lyudyam_nujen_park_a_ne_betonnoe_getto_aktivisty_piketiruyut_kievsovet_s_trebovaniem_sozdat_ekopark

а за Маланюка( Сагайдака) некому было протестовать: промзона
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:19

  Serg-ik написав:Митинг против Патриотики на озёрах. под КМДА
https://censor.net.ua/photo_news/3100922/lyudyam_nujen_park_a_ne_betonnoe_getto_aktivisty_piketiruyut_kievsovet_s_trebovaniem_sozdat_ekopark

а за Маланюка( Сагайдака) некому было протестовать: промзона

А на маланюка протестовать против высоких цен?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:21

  Kostia написав:А на маланюка протестовать против высоких цен?)

За Маланюка на прошлой неделе был маленький митинг о задержке строительства
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:57

немецкая карта киева, 1943 год

Зображення

по ссылке можно скачать в большом размере
очень круто

https://dropmefiles.com/5lvlz?fbclid=Iw ... -Au6y41faA
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:48

  UA написав:
  airmax78 написав:Не-не-не. 4 года назад я был на 200% прав. Неправ я стал влошившись в Голосуху по невменяемой цене, поддавшись царившим на ветке благостным настроениям. Неправ я был в 2015м, поддавшись панике. Но не в том, что продал, а в том, что думал, что все еще упадет. А вот сейчас я, если честно, в легком замешательстве. Все как-то слишком хорошо складывается для рынка, чтобы быть правдой.

Дайте короткий ответ. Сейчас время покупать или время продавать?

За останні 3 роки відповідь не змінилася - не має білого і чорного. Не має однозначної відповіді. Хоча квартира на перший погляд +- стандартний товар, проте є нюанси, які кажуть про відмовити чи взяти.
Простий приклад. .....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:45

"Укрбуд" пока не планирует брать новые недострои в Киеве

"Нельзя сказать, что корпорация "Укрбуд" подхватывала недострои потому, что это нам было очень надо. По нескольким комплексам люди приходили к президенту, на тот момент, Максиму Микитасю и говорили: у нас не хватает юридического ресурса, экспертности. И он взял один, потом второй, всего их у нас пять таких. Четыре уже завершены, один реализуется", - отметил С.Бурлаков в ходе церемонии открытия нового офиса компании в Киеве.

Как он утверждает, проекты "Укрбуда" по завершению строительства недостроенных жилых комплексов являлись менее финансово прибыльными, чем новые проекты.
Согласно данным веб-сайта корпорации "Укрбуд", по состоянию на декабрь 2018 года компания ввела в эксплуатацию 26 проектов жилых комплексов, 23 находятся на стадии строительства.

Среди них пять проектов недостроев – ЖК Solar City (прежнее название – МЖК "Академгородок", а также уже достроенные и заселенные ЖК "Лессовой", "Парк-холл Горький", "Артемида", "Герцен Парк
https://interfax.com.ua/news/economic/551709.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:16

давно Прохожий не проходил
Хотел узнать: приемлема цена /место по двушкам для перепродажи?
https://house-happy.com.ua/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:21

  zzzzzz написав:
... люди приходили к президенту, на тот момент, Максиму Микитасю и говорили: у нас не хватает юридического ресурса, экспертности. И он взял один, потом второй

...и президент включал административный ресурс, потому как по -другому решить было нельзя. Как и по "Заречному"
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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