"Укрбуд" пока не планирует брать новые недострои в Киеве"Нельзя сказать, что корпорация "Укрбуд" подхватывала недострои потому, что это нам было очень надо. По нескольким комплексам люди приходили к президенту, на тот момент, Максиму Микитасю и говорили: у нас не хватает юридического ресурса, экспертности. И он взял один, потом второй, всего их у нас пять таких. Четыре уже завершены, один реализуется", - отметил С.Бурлаков в ходе церемонии открытия нового офиса компании в Киеве.Как он утверждает, проекты "Укрбуда" по завершению строительства недостроенных жилых комплексов являлись менее финансово прибыльными, чем новые проекты.Согласно данным веб-сайта корпорации "Укрбуд", по состоянию на декабрь 2018 года компания ввела в эксплуатацию 26 проектов жилых комплексов, 23 находятся на стадии строительства.Среди них пять проектов недостроев – ЖК Solar City (прежнее название – МЖК "Академгородок", а также уже достроенные и заселенные ЖК "Лессовой", "Парк-холл Горький", "Артемида", "Герцен Парк