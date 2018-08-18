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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:36
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
... люди приходили к президенту, на тот момент, Максиму Микитасю и говорили: у нас не хватает юридического ресурса, экспертности. И он взял один, потом второй
...и президент включал административный ресурс, потому как по -другому решить было нельзя. Как и по "Заречному"
Но ведь это отлично. Так бы стояли недострои, люди потеряли бы деньги. А так - все достроилось, люди с квартирами, Укрбуд заработал. Грейт сакцесс. Я, например, думал, что Герцен Парк точно никто достраивать не будет. И Артемида, казалось, будет вечным недостроем. А в результате и там и там уже живут люди.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45
Знакомые которые вляпались в долгострой возле велотрека жаловались что там сейчас какой то беспредел происходит. Подробностей не знаю.
Живите своим умом!
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