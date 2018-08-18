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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2918291929202921

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:36

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:
... люди приходили к президенту, на тот момент, Максиму Микитасю и говорили: у нас не хватает юридического ресурса, экспертности. И он взял один, потом второй

...и президент включал административный ресурс, потому как по -другому решить было нельзя. Как и по "Заречному"

Но ведь это отлично. Так бы стояли недострои, люди потеряли бы деньги. А так - все достроилось, люди с квартирами, Укрбуд заработал. Грейт сакцесс. Я, например, думал, что Герцен Парк точно никто достраивать не будет. И Артемида, казалось, будет вечным недостроем. А в результате и там и там уже живут люди.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45

Знакомые которые вляпались в долгострой возле велотрека жаловались что там сейчас какой то беспредел происходит. Подробностей не знаю.
Живите своим умом!
zzzzzz
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