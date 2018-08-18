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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2919292029212922

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Я чувствовал, что что-то нехорошее надвигается: https://news.rambler.ru/tech/41390374-h ... tryasenie/


ссылка на рамблер - это залет

Ага, вы еще скажите, что dni.ru плохой ресурс: https://dni.ru/society/2018/12/7/413117.html


шо у вас снова стряслось?
я давно понял шо вы начинаете «шутить», когда у вас в жизни случаются какие то стрессы, или неприятности
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пятничный оффтоп, начал читать этот сайт, не могу не поделиться: https://news.rambler.ru/ukraine/4136371 ... ov-v-krym/
ПЦ че у людей в голове творится. С3.14издили Крым, так им кажется что мало.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:34

  airmax78 написав:Я чувствовал, что что-то нехорошее надвигается: https://news.rambler.ru/tech/41390374-h ... tryasenie/

Почитайте бабський форум на кідстафі. Життя налагодиться:-)

Наприклад
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2273823
Требуется домработница в киевскую семью по уходу за квартирой.

• Квартира в Киеве, м. Позняки,
• График 5 дней в неделю (10.00-17.00),
• Состав семьи – 3 человека,
• Оплата: 18000грн/месяц

Обязанности:
• Уборка квартиры, уход за санузлами, уход за мебелью и интерьером,
• Стирка и глажка вещей




Відповіді. Шо? Тре буде працювати? Та ну нафіг!:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, вчера по делам в районе 11 ти утра попал на урловскую, где то в районе забора жк урловский. Припарковаться я не смог, человеку пришлось выходить. Спросил всегда ли такой ад с парковкой, он ответил что ночью пожёстче будет (все дома без паркингов). Аж страшно стало, и это возле последних жилых домов.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:вчера по делам в районе 11 ти утра попал на урловскую, где то в районе забора жк урловский. Припарковаться я не смог,

Странно почему так много авто в такое время. Не собираются ехать на работу? Безработные? или лендлорды?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня пошел сдавать документы на заключение договора с водоканалом. Весь пакет собрал, четко по списку. Тетя принимает, смотрит. Берет выписку из реестра собсвтенников недвижимости. Смотрит на нее и говорит: а где правоустанавливающие. Я ей - ну как же, вот же: Вытяг, из него все ясно, что за объект, кому принадлежит.
Нет, говорит, нам нужно ВСЁ на что идут ссылки в Вытяге.
Я такой: не понял, а зачем? Вы же не нотариус и я вам квартиру не продаю... Сказал и осекся. Короче, мораль: платите за воду вовремя.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:56

  Serg-ik написав:
  hume написав:вчера по делам в районе 11 ти утра попал на урловскую, где то в районе забора жк урловский. Припарковаться я не смог,

Странно почему так много авто в такое время. Не собираются ехать на работу? Безработные? или лендлорды?

Это авто выходного дня. В будние дни хозяева этих машин на метро ездят, чтобы в пробках не стоять.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:платите за воду вовремя.

По поводу воды. Может кто подскажет, недавно заметил что не работает (не крутит) счетчик горячей воды. После многих лет простоя(лет 5), краник перекрыт, пользуемся бойлером.
Когда подписывал договор, на прямую с поставщиком, там указал что установлен бойлер. И воду не насчитывали еще с тех времен.
Теперь же выходит, что если открыть краник (в подьезде возле счетчика) то будет бесплатная гор вода.
Что порекомендуете делать?
Шара или штраф?
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