Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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кстати, вчера по делам в районе 11 ти утра попал на урловскую, где то в районе забора жк урловский. Припарковаться я не смог, человеку пришлось выходить. Спросил всегда ли такой ад с парковкой, он ответил что ночью пожёстче будет (все дома без паркингов). Аж страшно стало, и это возле последних жилых домов.
Сегодня пошел сдавать документы на заключение договора с водоканалом. Весь пакет собрал, четко по списку. Тетя принимает, смотрит. Берет выписку из реестра собсвтенников недвижимости. Смотрит на нее и говорит: а где правоустанавливающие. Я ей - ну как же, вот же: Вытяг, из него все ясно, что за объект, кому принадлежит. Нет, говорит, нам нужно ВСЁ на что идут ссылки в Вытяге. Я такой: не понял, а зачем? Вы же не нотариус и я вам квартиру не продаю... Сказал и осекся. Короче, мораль: платите за воду вовремя.
По поводу воды. Может кто подскажет, недавно заметил что не работает (не крутит) счетчик горячей воды. После многих лет простоя(лет 5), краник перекрыт, пользуемся бойлером. Когда подписывал договор, на прямую с поставщиком, там указал что установлен бойлер. И воду не насчитывали еще с тех времен. Теперь же выходит, что если открыть краник (в подьезде возле счетчика) то будет бесплатная гор вода. Что порекомендуете делать? Шара или штраф?
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