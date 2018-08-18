Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:54

Сегодня пошел сдавать документы на заключение договора с водоканалом. Весь пакет собрал, четко по списку. Тетя принимает, смотрит. Берет выписку из реестра собсвтенников недвижимости. Смотрит на нее и говорит: а где правоустанавливающие. Я ей - ну как же, вот же: Вытяг, из него все ясно, что за объект, кому принадлежит.

Нет, говорит, нам нужно ВСЁ на что идут ссылки в Вытяге.

Я такой: не понял, а зачем? Вы же не нотариус и я вам квартиру не продаю... Сказал и осекся. Короче, мораль: платите за воду вовремя.