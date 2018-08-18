Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:58

Зашёл на OLX,посмотрел трёхи недорогие по всем районам города. 85%-90% объявлений-новострой. Вторичку никто не хочет продавать, то ли чувствуют стрёмность момента, то ли новострой дороговат, чтоб покупать на выручку от вторички

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