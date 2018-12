Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:24

airmax78 написав: ... говорит, нам нужно ВСЁ на что идут ссылки в Вытяге.

Я такой: не понял, а зачем? Вы же не нотариус и я вам квартиру не продаю... Сказал и осекся.



Почему осёкся? Как тётка свои требования обосновала? Она боится, что вы однофамилец и полный тёзка владельца и пришли от его имени заключать договор?



P.S. В моём вытяге ссылка только на договор купли-продажи, который я могу засветить лишь в самых крайних случаях.

