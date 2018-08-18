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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2920292129222923

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:15

  airmax78 написав:
  vladus17 написав:
  airmax78 написав:платите за воду вовремя.

По поводу воды. Может кто подскажет, недавно заметил что не работает (не крутит) счетчик горячей воды. После многих лет простоя(лет 5), краник перекрыт, пользуемся бойлером.
Когда подписывал договор, на прямую с поставщиком, там указал что установлен бойлер. И воду не насчитывали еще с тех времен.
Теперь же выходит, что если открыть краник (в подьезде возле счетчика) то будет бесплатная гор вода.
Что порекомендуете делать?
Шара или штраф?

Сделать поверку счетчиков. Общедомовой-то крутит. Если будет расхождение - некрасиво получится, начнут искать. Могут найти и вас.


Для чего мне поверка этого сломаного счетчика если я пользуюсь бойлером?
Шара мне не нужна, я бойлером и дальше пользуюсь, просто интересно с юридической точки зрения. Могут ли насчитать по нормативу пользования гор воды, и прислать счет к оплате?
П.С. бойлер установлен еще с 2012. Показатели на счетчике не изменны еще с тех времен.
П.С.2 Все пломбы на месте.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:22

  airmax78 написав:Сделать поверку счетчиков..

Свободолюбивый так не делает. А если и заставят, то он спздит из полотенчика.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:24

  airmax78 написав:... говорит, нам нужно ВСЁ на что идут ссылки в Вытяге.
Я такой: не понял, а зачем? Вы же не нотариус и я вам квартиру не продаю... Сказал и осекся.


Почему осёкся? Как тётка свои требования обосновала? Она боится, что вы однофамилец и полный тёзка владельца и пришли от его имени заключать договор?

P.S. В моём вытяге ссылка только на договор купли-продажи, который я могу засветить лишь в самых крайних случаях.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:31

  Провидец написав:
somilitark написав:
  Провидец написав:Почему просто не написать сори, не разобрался. Зачем этот поток текста?

Александр Григорьевич,не косите под дурочку оксанку,проходите мимо,вы уже ушли навсегда с этого ресурса,ну хоть один раз в жизни не соврите и сделайте как сказали,ведь ваша мама радовалась много лет назад,что родила СЫНА,настоящего мужика,а не то что мы видим тут!

А по сути?

Провидець - пробачте Соміка.Він Вас сплутав з іншим Провидцем.Ну тим,що пророкував долар по 30 у вересні,бо бомбитимуть Харків.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:57

  Первый написав:
  airmax78 написав:Я чувствовал, что что-то нехорошее надвигается: https://news.rambler.ru/tech/41390374-h ... tryasenie/

Почитайте бабський форум на кідстафі. Життя налагодиться:-)

Наприклад
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2273823
Требуется домработница в киевскую семью по уходу за квартирой.

• Квартира в Киеве, м. Позняки,
• График 5 дней в неделю (10.00-17.00),
• Состав семьи – 3 человека,
• Оплата: 18000грн/месяц

Обязанности:
• Уборка квартиры, уход за санузлами, уход за мебелью и интерьером,
• Стирка и глажка вещей




Відповіді. Шо? Тре буде працювати? Та ну нафіг!:-)


Комментарии почитай. Недавно барышня пошла на собеседование, администратор, гостинница, зарплата, все дела. Собеседование состояло из одного предложения - у нас эскорт услуги, пойдете? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:10

  vladus17 написав:
  airmax78 написав:Сделать поверку счетчиков. Общедомовой-то крутит. Если будет расхождение - некрасиво получится, начнут искать. Могут найти и вас.


Для чего мне поверка этого сломаного счетчика если я пользуюсь бойлером?
Шара мне не нужна, я бойлером и дальше пользуюсь, просто интересно с юридической точки зрения. Могут ли насчитать по нормативу пользования гор воды, и прислать счет к оплате?
П.С. бойлер установлен еще с 2012. Показатели на счетчике не изменны еще с тех времен.
П.С.2 Все пломбы на месте.

А кто знает: пользуетесь вы или не пользуетесь, если счетчик сломан? Может вы каждый день ванную принимаете утром и вечером и воду не закрываете - нравится шум. А поверку раз в 5 лет вы делать обязаны. Не сделали - могут и предъявить (я не в теме что конкретно - в ситуацию такую не попадал).
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:13

  galadriel написав:
  airmax78 написав:... говорит, нам нужно ВСЁ на что идут ссылки в Вытяге.
Я такой: не понял, а зачем? Вы же не нотариус и я вам квартиру не продаю... Сказал и осекся.


Почему осёкся? Как тётка свои требования обосновала? Она боится, что вы однофамилец и полный тёзка владельца и пришли от его имени заключать договор?

P.S. В моём вытяге ссылка только на договор купли-продажи, который я могу засветить лишь в самых крайних случаях.

Спорить с этими тетками - себе дороже. Мне не жалко - принесу. Обещали без очереди принять. Но сам факт насторожил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:14

vano80

Шо, підриває пукан?

Якби Ти був ближче до народу, то їздив би в метро, і знав скільки в оголошеннях де ескорт:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:16

  Первый написав:vano80

Шо, підриває пукан?

Якби Ти був ближче до народу, то їздив би в метро, і знав скільки в оголошеннях де ескорт:-)

В последний раз когда звонил интересовался - было от 25К грн. в месяц. 18 - там бы просто профсоюз не пропустил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:19

  airmax78 написав: А поверку раз в 5 лет вы делать обязаны.

Ваганыч раз в 4-ре года,и счётчика тепла тоже,была бы своя квартира,не палился бы штирлиц на таких досадных мелочах)))
Так что там с рыбальским? РоютЪ?
somilitark
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