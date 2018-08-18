Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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По поводу воды. Может кто подскажет, недавно заметил что не работает (не крутит) счетчик горячей воды. После многих лет простоя(лет 5), краник перекрыт, пользуемся бойлером. Когда подписывал договор, на прямую с поставщиком, там указал что установлен бойлер. И воду не насчитывали еще с тех времен. Теперь же выходит, что если открыть краник (в подьезде возле счетчика) то будет бесплатная гор вода. Что порекомендуете делать? Шара или штраф?
Сделать поверку счетчиков. Общедомовой-то крутит. Если будет расхождение - некрасиво получится, начнут искать. Могут найти и вас.
Для чего мне поверка этого сломаного счетчика если я пользуюсь бойлером? Шара мне не нужна, я бойлером и дальше пользуюсь, просто интересно с юридической точки зрения. Могут ли насчитать по нормативу пользования гор воды, и прислать счет к оплате? П.С. бойлер установлен еще с 2012. Показатели на счетчике не изменны еще с тех времен. П.С.2 Все пломбы на месте.
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
Провидец написав:Почему просто не написать сори, не разобрался. Зачем этот поток текста?
Александр Григорьевич,не косите под дурочку оксанку,проходите мимо,вы уже ушли навсегда с этого ресурса,ну хоть один раз в жизни не соврите и сделайте как сказали,ведь ваша мама радовалась много лет назад,что родила СЫНА,настоящего мужика,а не то что мы видим тут!
А по сути?
Провидець - пробачте Соміка.Він Вас сплутав з іншим Провидцем.Ну тим,що пророкував долар по 30 у вересні,бо бомбитимуть Харків.
airmax78 написав:Сделать поверку счетчиков. Общедомовой-то крутит. Если будет расхождение - некрасиво получится, начнут искать. Могут найти и вас.
Для чего мне поверка этого сломаного счетчика если я пользуюсь бойлером? Шара мне не нужна, я бойлером и дальше пользуюсь, просто интересно с юридической точки зрения. Могут ли насчитать по нормативу пользования гор воды, и прислать счет к оплате? П.С. бойлер установлен еще с 2012. Показатели на счетчике не изменны еще с тех времен. П.С.2 Все пломбы на месте.
А кто знает: пользуетесь вы или не пользуетесь, если счетчик сломан? Может вы каждый день ванную принимаете утром и вечером и воду не закрываете - нравится шум. А поверку раз в 5 лет вы делать обязаны. Не сделали - могут и предъявить (я не в теме что конкретно - в ситуацию такую не попадал).