Была бы своя - знал бы на зубокЪ. Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:35
Была бы своя - знал бы на зубокЪ. Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:37
airmax78
Макс, по-моему ты будешь гармонично смотреться где-то в маленькой итальянской деревушке на берегу моря в соломенной шляпе разгуливающий вдоль моря и рассказывая своим детишкам о своих мечтаниях . Не обижайся, я по-доброму
Живите своим умом!
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