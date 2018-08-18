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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:35

  somilitark написав:
  airmax78 написав: А поверку раз в 5 лет вы делать обязаны.

Ваганыч раз в 4-ре года,и счётчика тепла тоже,была бы своя квартира,не палился бы штирлиц на таких досадных мелочах)))
Так что там с рыбальским? РоютЪ?

Была бы своя - знал бы на зубокЪ. Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:37

airmax78
Макс, по-моему ты будешь гармонично смотреться где-то в маленькой итальянской деревушке на берегу моря в соломенной шляпе разгуливающий вдоль моря и рассказывая своим детишкам о своих мечтаниях . Не обижайся, я по-доброму :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:11

  zzzzzz написав:своим детишкам

если в шляпе, то внучатам.
но с Италией ты перегнул, имхо. с такой кучей сомнений по любому поводу хоть бы до поскота родного добраться...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:22

  Первый написав:vano80

Шо, підриває пукан?

Якби Ти був ближче до народу, то їздив би в метро, і знав скільки в оголошеннях де ескорт:-)


Народ я не люблю. А жалобу на объявление на олх сам оставлял.
Для народа, еще один финт - в объяве нужен переводчик, женщина. При переписке предлагают быть "моделью в интернете". :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:24

  Первый написав:
  airmax78 написав:Я чувствовал, что что-то нехорошее надвигается: https://news.rambler.ru/tech/41390374-h ... tryasenie/

Почитайте бабський форум на кідстафі. Життя налагодиться:-)

Наприклад
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2273823
Требуется домработница в киевскую семью по уходу за квартирой.

• Квартира в Киеве, м. Позняки,
• График 5 дней в неделю (10.00-17.00),
• Состав семьи – 3 человека,
• Оплата: 18000грн/месяц

Обязанности:
• Уборка квартиры, уход за санузлами, уход за мебелью и интерьером,
• Стирка и глажка вещей




Відповіді. Шо? Тре буде працювати? Та ну нафіг!:-)

А пруфов на обьявление то нету. ОБС.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:19

упс, "аудитор из БИГ4" решил переквалифицироваться в домработницу... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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