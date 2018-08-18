Была бы своя - знал бы на зубокЪ. Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:35
Была бы своя - знал бы на зубокЪ. Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:37
airmax78
Макс, по-моему ты будешь гармонично смотреться где-то в маленькой итальянской деревушке на берегу моря в соломенной шляпе разгуливающий вдоль моря и рассказывая своим детишкам о своих мечтаниях . Не обижайся, я по-доброму
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:11
если в шляпе, то внучатам.
но с Италией ты перегнул, имхо. с такой кучей сомнений по любому поводу хоть бы до поскота родного добраться...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:22
Народ я не люблю. А жалобу на объявление на олх сам оставлял.
Для народа, еще один финт - в объяве нужен переводчик, женщина. При переписке предлагают быть "моделью в интернете".
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:24
А пруфов на обьявление то нету. ОБС.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:19
упс, "аудитор из БИГ4" решил переквалифицироваться в домработницу...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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