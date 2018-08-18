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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:35

  somilitark написав:
  airmax78 написав: А поверку раз в 5 лет вы делать обязаны.

Ваганыч раз в 4-ре года,и счётчика тепла тоже,была бы своя квартира,не палился бы штирлиц на таких досадных мелочах)))
Так что там с рыбальским? РоютЪ?

Была бы своя - знал бы на зубокЪ. Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:37

airmax78
Макс, по-моему ты будешь гармонично смотреться где-то в маленькой итальянской деревушке на берегу моря в соломенной шляпе разгуливающий вдоль моря и рассказывая своим детишкам о своих мечтаниях . Не обижайся, я по-доброму :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:11

  zzzzzz написав:своим детишкам

если в шляпе, то внучатам.
но с Италией ты перегнул, имхо. с такой кучей сомнений по любому поводу хоть бы до поскота родного добраться...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:22

  Первый написав:vano80

Шо, підриває пукан?

Якби Ти був ближче до народу, то їздив би в метро, і знав скільки в оголошеннях де ескорт:-)


Народ я не люблю. А жалобу на объявление на олх сам оставлял.
Для народа, еще один финт - в объяве нужен переводчик, женщина. При переписке предлагают быть "моделью в интернете". :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:24

  Первый написав:
  airmax78 написав:Я чувствовал, что что-то нехорошее надвигается: https://news.rambler.ru/tech/41390374-h ... tryasenie/

Почитайте бабський форум на кідстафі. Життя налагодиться:-)

Наприклад
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2273823
Требуется домработница в киевскую семью по уходу за квартирой.

• Квартира в Киеве, м. Позняки,
• График 5 дней в неделю (10.00-17.00),
• Состав семьи – 3 человека,
• Оплата: 18000грн/месяц

Обязанности:
• Уборка квартиры, уход за санузлами, уход за мебелью и интерьером,
• Стирка и глажка вещей




Відповіді. Шо? Тре буде працювати? Та ну нафіг!:-)

А пруфов на обьявление то нету. ОБС.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:19

упс, "аудитор из БИГ4" решил переквалифицироваться в домработницу... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:упс, "аудитор из БИГ4" решил переквалифицироваться в домработницу... :mrgreen:


да хватит уже над хлопцем из житомира глумиться)
не всем дано мечтать о мопах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Минус две квартиры с модными МОПами на золотой миле
https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/7/7200596/
За даними Луценко, радник кендиректора ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник "Першої української міжрегіональної товарної біржі" в результаті махінацій занизили на 30% ціну морського судна, т/х "Николай Савицкий", 1988 року випуску (Корнойбург, Австрія), яке належить державі.

Генпрокурор розповів, що зловмисники запропонували громадянину Н. придбати судно "Николай Савицкий" шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:27

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:своим детишкам

если в шляпе, то внучатам.
но с Италией ты перегнул, имхо. с такой кучей сомнений по любому поводу хоть бы до поскота родного добраться...

Мне на поскот путь закрыт: я там никого не знаю, семки в кармане не ношу, пивас не пью. Разве что вы за меня с авторитетными пацанами договоритесь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Минус две квартиры с модными МОПами на золотой миле
https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/7/7200596/
За даними Луценко, радник кендиректора ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник "Першої української міжрегіональної товарної біржі" в результаті махінацій занизили на 30% ціну морського судна, т/х "Николай Савицкий", 1988 року випуску (Корнойбург, Австрія), яке належить державі.

Генпрокурор розповів, що зловмисники запропонували громадянину Н. придбати судно "Николай Савицкий" шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів.


тебя не смущает, гений без буквы «е», шо ты постишь слова «прокурорской твари», по твоей же собственной классификации?
ипать ты тупой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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