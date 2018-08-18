Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 Макс, по-моему ты будешь гармонично смотреться где-то в маленькой итальянской деревушке на берегу моря в соломенной шляпе разгуливающий вдоль моря и рассказывая своим детишкам о своих мечтаниях . Не обижайся, я по-доброму
За даними Луценко, радник кендиректора ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник "Першої української міжрегіональної товарної біржі" в результаті махінацій занизили на 30% ціну морського судна, т/х "Николай Савицкий", 1988 року випуску (Корнойбург, Австрія), яке належить державі.
Генпрокурор розповів, що зловмисники запропонували громадянину Н. придбати судно "Николай Савицкий" шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів.
За даними Луценко, радник кендиректора ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник "Першої української міжрегіональної товарної біржі" в результаті махінацій занизили на 30% ціну морського судна, т/х "Николай Савицкий", 1988 року випуску (Корнойбург, Австрія), яке належить державі.
Генпрокурор розповів, що зловмисники запропонували громадянину Н. придбати судно "Николай Савицкий" шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів.
тебя не смущает, гений без буквы «е», шо ты постишь слова «прокурорской твари», по твоей же собственной классификации? ипать ты тупой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.