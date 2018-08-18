4 барабашов:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
4 барабашов:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на бомбере опять рист рисуют
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