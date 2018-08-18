Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:47
4 барабашов:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:51
на бомбере опять рист рисуют
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:10
kingkongovets написав:
4 барабашов:
Спасибо. Кон....ил.
С квадрокоптера снято или с окна дома(какого?) этажа так 30го?
Пы-Сы: согласен даже на ту панелечку, подсвеченную, в 9 этажей, возле стадиона. Но "Па500".
барабашов
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:22
https://gizmodo.com/rare-brain-eating-a ... 940128/amp
Капец. Вот и плавай после этого в реках/озерах или даже бассейнах.
airmax78
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:38
kingkongovets написав: Прохожий написав:
упс, "аудитор из БИГ4" решил переквалифицироваться в домработницу...
да хватит уже над хлопцем из житомира глумиться)
не всем дано мечтать о мопах
Экспресс в "Борисполь", который курсирует между аэропортом и столичным ж\д вокзалом, теперь ездит за локомотивом. Об этом сообщает ТСН.
Кинг, вот в этом ролике на Лиге вся наша жизнь и решительные реформы )))))) и план развития Киева у нас такой же )))))
stm
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:55
airmax78 написав:
Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.
А чего выжидаете ?
Дешевле килобакса там все равно уже не будет никогда. Или будет дорожать или заморозится.
Alex6
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Додано: Суб 08 гру, 2018 01:12
Alex6 написав: airmax78 написав:
Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.
А чего выжидаете ?
Дешевле килобакса там все равно уже не будет никогда. Или будет дорожать или заморозится.
По килобаксу готов купить, но то, что мне нужно. Того что мне нужно уже нет. Но, уверен, еще будет. Рыбальский - гостеприимно примет всех инвесторов.
airmax78
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