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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

4 барабашов:

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на бомбере опять рист рисуют
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:10

  kingkongovets написав:4 барабашов:

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Спасибо. Кон....ил.
С квадрокоптера снято или с окна дома(какого?) этажа так 30го?
Пы-Сы: согласен даже на ту панелечку, подсвеченную, в 9 этажей, возле стадиона. Но "Па500".
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:22

https://gizmodo.com/rare-brain-eating-a ... 940128/amp
Капец. Вот и плавай после этого в реках/озерах или даже бассейнах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:38

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:упс, "аудитор из БИГ4" решил переквалифицироваться в домработницу... :mrgreen:


да хватит уже над хлопцем из житомира глумиться)
не всем дано мечтать о мопах

Экспресс в "Борисполь", который курсирует между аэропортом и столичным ж\д вокзалом, теперь ездит за локомотивом. Об этом сообщает ТСН.

Кинг, вот в этом ролике на Лиге вся наша жизнь и решительные реформы )))))) и план развития Киева у нас такой же )))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.


А чего выжидаете ?

Дешевле килобакса там все равно уже не будет никогда. Или будет дорожать или заморозится.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 01:12

  Alex6 написав:
  airmax78 написав:Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.


А чего выжидаете ?

Дешевле килобакса там все равно уже не будет никогда. Или будет дорожать или заморозится.

По килобаксу готов купить, но то, что мне нужно. Того что мне нужно уже нет. Но, уверен, еще будет. Рыбальский - гостеприимно примет всех инвесторов.
airmax78
 
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