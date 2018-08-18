Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 гру, 2018 00:22
https://gizmodo.com/rare-brain-eating-a ... 940128/amp
Капец. Вот и плавай после этого в реках/озерах или даже бассейнах.
airmax78
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:38
kingkongovets написав: Прохожий написав:
упс, "аудитор из БИГ4" решил переквалифицироваться в домработницу...
да хватит уже над хлопцем из житомира глумиться)
не всем дано мечтать о мопах
Экспресс в "Борисполь", который курсирует между аэропортом и столичным ж\д вокзалом, теперь ездит за локомотивом. Об этом сообщает ТСН.
Кинг, вот в этом ролике на Лиге вся наша жизнь и решительные реформы )))))) и план развития Киева у нас такой же )))))
stm
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:55
airmax78 написав:
Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.
А чего выжидаете ?
Дешевле килобакса там все равно уже не будет никогда. Или будет дорожать или заморозится.
Alex6
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Додано: Суб 08 гру, 2018 01:12
Alex6 написав: airmax78 написав:
Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.
А чего выжидаете ?
Дешевле килобакса там все равно уже не будет никогда. Или будет дорожать или заморозится.
По килобаксу готов купить, но то, что мне нужно. Того что мне нужно уже нет. Но, уверен, еще будет. Рыбальский - гостеприимно примет всех инвесторов.
airmax78
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Додано: Суб 08 гру, 2018 07:49
vano80 написав: Первый написав:
Почитайте бабський форум на кідстафі. Життя налагодиться:-)
Наприклад
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2273823
Требуется домработница в киевскую семью по уходу за квартирой.
• Квартира в Киеве, м. Позняки,
• График 5 дней в неделю (10.00-17.00),
• Состав семьи – 3 человека,
• Оплата: 18000грн/месяц
Обязанности:
• Уборка квартиры, уход за санузлами, уход за мебелью и интерьером,
• Стирка и глажка вещей
Відповіді. Шо? Тре буде працювати? Та ну нафіг!:-)
Комментарии почитай. Недавно барышня пошла на собеседование, администратор, гостинница, зарплата, все дела. Собеседование состояло из одного предложения - у нас эскорт услуги, пойдете?
У рожевоокулярників немає жодного уявлення про реалії України. У них особисто все гуд, дорожай Кржн і афігенне зростання ікономіки.
Звісно, електричкою в Ніжин чи Коростень вони їздили 30 років назад.
Гей, орли, ви в курсі, що домік.уа малює зниження цін Кржн?
І грош ціна пустопорожній балаканині місцевих ріелторів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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