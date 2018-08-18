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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2923292429252926>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:22

https://gizmodo.com/rare-brain-eating-a ... 940128/amp
Капец. Вот и плавай после этого в реках/озерах или даже бассейнах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:38

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:упс, "аудитор из БИГ4" решил переквалифицироваться в домработницу... :mrgreen:


да хватит уже над хлопцем из житомира глумиться)
не всем дано мечтать о мопах

Экспресс в "Борисполь", который курсирует между аэропортом и столичным ж\д вокзалом, теперь ездит за локомотивом. Об этом сообщает ТСН.

Кинг, вот в этом ролике на Лиге вся наша жизнь и решительные реформы )))))) и план развития Киева у нас такой же )))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.


А чего выжидаете ?

Дешевле килобакса там все равно уже не будет никогда. Или будет дорожать или заморозится.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 01:12

  Alex6 написав:
  airmax78 написав:Рыбальский - буду выжидать в засаде. Верю, что все получится.


А чего выжидаете ?

Дешевле килобакса там все равно уже не будет никогда. Или будет дорожать или заморозится.

По килобаксу готов купить, но то, что мне нужно. Того что мне нужно уже нет. Но, уверен, еще будет. Рыбальский - гостеприимно примет всех инвесторов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 07:49

  vano80 написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Я чувствовал, что что-то нехорошее надвигается: https://news.rambler.ru/tech/41390374-h ... tryasenie/

Почитайте бабський форум на кідстафі. Життя налагодиться:-)

Наприклад
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2273823
Требуется домработница в киевскую семью по уходу за квартирой.

• Квартира в Киеве, м. Позняки,
• График 5 дней в неделю (10.00-17.00),
• Состав семьи – 3 человека,
• Оплата: 18000грн/месяц

Обязанности:
• Уборка квартиры, уход за санузлами, уход за мебелью и интерьером,
• Стирка и глажка вещей




Відповіді. Шо? Тре буде працювати? Та ну нафіг!:-)


Комментарии почитай. Недавно барышня пошла на собеседование, администратор, гостинница, зарплата, все дела. Собеседование состояло из одного предложения - у нас эскорт услуги, пойдете? :mrgreen:

У рожевоокулярників немає жодного уявлення про реалії України. У них особисто все гуд, дорожай Кржн і афігенне зростання ікономіки.

Звісно, електричкою в Ніжин чи Коростень вони їздили 30 років назад.

Гей, орли, ви в курсі, що домік.уа малює зниження цін Кржн?

І грош ціна пустопорожній балаканині місцевих ріелторів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 09:08

  Frant написав:У рожевоокулярників немає жодного уявлення про реалії України. У них особисто все гуд, дорожай Кржн і афігенне зростання ікономіки.

Звісно, електричкою в Ніжин чи Коростень вони їздили 30 років назад.

Гей, орли, ви в курсі, що домік.уа малює зниження цін Кржн?

І грош ціна пустопорожній балаканині місцевих ріелторів.

Франт, что вы на прошлой неделе делали в одной из очень дорогих стран мира? Как можно в ситуации полного зубожиння тратить 75 грн. (или сколько там) на проезд трамвае? Я, например, себе такого не позволяю. За границей бываю очень редко. Но когда бываю - хожу только пешком.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... введіть мене в курс Рибальського..... - там ще продаж не розпочато?
- і чому Макс там розкладушку не ставить біля ВП, і не займає чергу?

...тож, Максу на замітку - "хто перший, той лєпший!"©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на соседней ветке всплыла интересная новость, думаю шо и здесь ее стоить обсудить:

https://politeka.net/news/kyiv/824105-v ... ativy/amp/

еслешо - я за, привет сержику, которому всегда все должны)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:50

  kingkongovets написав:на соседней ветке всплыла интересная новость, думаю шо и здесь ее стоить обсудить:

https://politeka.net/news/kyiv/824105-v ... ativy/amp/

еслешо - я за, привет сержику, которому всегда все должны)


Владимир Прокопив сказал:

«Это неправильная ситуация, когда одна громада за средства своих плательщиков налогов строит детсады и школы, а другая громада пользуется этим бесплатно».


Спросите у этого "строителя" сколько НОВЫХ школ и садиков построили, с 2014 года.
Только не считать частные которые строят ЖК !!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:58

  zzzzzz написав:Спросите у этого "строителя" сколько НОВЫХ школ и садиков построили, с 2014 года.


В сентябре этого года в Одессе открылась первая школа, построенная со времен провозглашения Независимости 27 лет назад.
http://trassae95.com/all/news/2018/09/0 ... 48295.html
freeze
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