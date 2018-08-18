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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2923292429252926

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:01

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Спросите у этого "строителя" сколько НОВЫХ школ и садиков построили, с 2014 года.


В сентябре этого года в Одессе открылась первая школа, построенная со времен провозглашения Независимости 27 лет назад.
http://trassae95.com/all/news/2018/09/0 ... 48295.html


В Киеве пошли еще дальше, коммунальные садики передают в аренду и делают из них частные. Передают в аренду коммунальные стадионы в частные школы. Вообщем все для киевлян .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:05

  kingkongovets написав:на соседней ветке всплыла интересная новость, думаю шо и здесь ее стоить обсудить:

https://politeka.net/news/kyiv/824105-v ... ativy/amp/

еслешо - я за, привет сержику, которому всегда все должны)


Дети ходят в киевскую школу из Броваров? Или живут в Киеве, работают в Киеве, покупают товары в городе? если уж и рассматривать какую то привязку, то только в схеме "обеливания" аренды. Чтобы заставить народ станет массово регистрироваться по месту оренды, и соответственно прижать арендодателей.
vano80
 
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