vano80 написав:

Дети ходят в киевскую школу из Броваров? Или живут в Киеве, работают в Киеве, покупают товары в городе? если уж и рассматривать какую то привязку, то только в схеме "обеливания" аренды. Чтобы заставить народ станет массово регистрироваться по месту оренды, и соответственно прижать арендодателей. Дети ходят в киевскую школу из Броваров? Или живут в Киеве, работают в Киеве, покупают товары в городе? если уж и рассматривать какую то привязку, то только в схеме "обеливания" аренды. Чтобы заставить народ станет массово регистрироваться по месту оренды, и соответственно прижать арендодателей.



почему киевляне, платя налоги в городской бюджет, должны оплачивать учебу и пребывание в детсадах детей незарегистрированных (в т ч в военкомате) понаехов?

про "покупают товары в городе" вообще порвало

и причем тут отбеливание аренды? здравомыслящий человек не пропишет у себя несовершеннолетних, даже при наличии легального договора аренды почему киевляне, платя налоги в городской бюджет, должны оплачивать учебу и пребывание в детсадах детей незарегистрированных (в т ч в военкомате) понаехов?про "покупают товары в городе" вообще порвалои причем тут отбеливание аренды? здравомыслящий человек не пропишет у себя несовершеннолетних, даже при наличии легального договора аренды

