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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2924292529262927>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:05

  kingkongovets написав:на соседней ветке всплыла интересная новость, думаю шо и здесь ее стоить обсудить:

https://politeka.net/news/kyiv/824105-v ... ativy/amp/

еслешо - я за, привет сержику, которому всегда все должны)


Дети ходят в киевскую школу из Броваров? Или живут в Киеве, работают в Киеве, покупают товары в городе? если уж и рассматривать какую то привязку, то только в схеме "обеливания" аренды. Чтобы заставить народ станет массово регистрироваться по месту оренды, и соответственно прижать арендодателей.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:15

  vano80 написав:
Дети ходят в киевскую школу из Броваров? Или живут в Киеве, работают в Киеве, покупают товары в городе? если уж и рассматривать какую то привязку, то только в схеме "обеливания" аренды. Чтобы заставить народ станет массово регистрироваться по месту оренды, и соответственно прижать арендодателей.


почему киевляне, платя налоги в городской бюджет, должны оплачивать учебу и пребывание в детсадах детей незарегистрированных (в т ч в военкомате) понаехов?
про "покупают товары в городе" вообще порвало :mrgreen:
и причем тут отбеливание аренды? здравомыслящий человек не пропишет у себя несовершеннолетних, даже при наличии легального договора аренды
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:19

Экспрес Киев-Борисполь :mrgreen: :mrgreen:
https://www.facebook.com/ukrainepablicu ... cation=ufi
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:21

  kingkongovets написав:и причем тут отбеливание аренды? здравомыслящий человек не пропишет у себя несовершеннолетних, даже при наличии легального договора аренды

Здравомыслящий не станет подписывать легальный договор аренды с арендаторами с детьми.
Просто договоренность на словах.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:26

и снова о гнидах

Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 08 гру, 2018 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:30

https://zn.ua/internal/borispolskiy-eks ... 2597_.html

Все в деталях и очень подробно про Экспересс Киев-Борисполь , кто и сколько распилил на каких тендерах.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:31

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:на соседней ветке всплыла интересная новость, думаю шо и здесь ее стоить обсудить:

https://politeka.net/news/kyiv/824105-v ... ativy/amp/

еслешо - я за, привет сержику, которому всегда все должны)


Дети ходят в киевскую школу из Броваров? Или живут в Киеве, работают в Киеве, покупают товары в городе? если уж и рассматривать какую то привязку, то только в схеме "обеливания" аренды. Чтобы заставить народ станет массово регистрироваться по месту оренды, и соответственно прижать арендодателей.



Прокопів красавчик.
Голосую ЗА.
Живеш в Броварах - ходи в Броварах. Живеш в кацапетовці - піднімай кацапетовку.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:34

  Первый написав:
Прокопів красавчик.
Голосую ЗА.
Живеш в Броварах - ходи в Броварах. Живеш в кацапетовці - піднімай кацапетовку.


А тем кто живет на ПОХе и не хватаем места в школах и дет.садах куда ходить ?
А точно, я знаю ответ, надо еще один велосипедный мост построить :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:06

Прокопив Владимир
С мая 2015 г. - депутат Киевского Городского совета. Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Не трудно догадаться, что решение лоббируют строители.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:36

  zzzzzz написав:А тем кто живет на ПОХе и не хватаем места в школах и дет.садах куда ходить ?
А точно, я знаю ответ, надо еще один велосипедный мост построить :mrgreen:

ПОХ нужно сносить.
Абсолютно не пригодная для жизни территория.
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