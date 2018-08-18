Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
еслешо - я за, привет сержику, которому всегда все должны)
Дети ходят в киевскую школу из Броваров? Или живут в Киеве, работают в Киеве, покупают товары в городе? если уж и рассматривать какую то привязку, то только в схеме "обеливания" аренды. Чтобы заставить народ станет массово регистрироваться по месту оренды, и соответственно прижать арендодателей.
Прокопів красавчик. Голосую ЗА. Живеш в Броварах - ходи в Броварах. Живеш в кацапетовці - піднімай кацапетовку.
UA написав:ПОХ нужно сносить. Абсолютно не пригодная для жизни территория.
Да-да. А жителей ПОХа переселить в такие дома) Вместо того, чтобы построить паркинги, школы и детсады...
а может надо вначале смотреть не только на цену метра и близость к метро, делая выбор при покупке квартиры, а и на наличие школ, паркингов и детсадов, на то шо рядом находятся предприятия, портящие экологию, вместо того шоп сдуру купить на котловане квартиру в непригодном для жизни гетто (бо дэшэво ж), а потом требовать, шантажировать и перекрывать дороги? логика лоха, проигравшегося в наперстки, обвиняющего ментов в том, шо они это допустили
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 08 гру, 2018 14:03, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.