Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:ПОХ нужно сносить. Абсолютно не пригодная для жизни территория.
Да-да. А жителей ПОХа переселить в такие дома) Вместо того, чтобы построить паркинги, школы и детсады...
а может надо вначале смотреть не только на цену метра и близость к метро, делая выбор при покупке квартиры, а и на наличие школ, паркингов и детсадов, на то шо рядом находятся предприятия, портящие экологию, вместо того шоп сдуру купитьна котловане квартиру в непригодном для жизни гетто бо дэшэво ж, а потом требовать, шантажировать и перекрывать дороги?
А напомните пожалуйста а то я уже забыл, кто разрабатывает детальный план застройки территории ?
А вот так по большому счету, а зачем вообще нужны все эти многочисленные градостроительные и архитектурные департаменты ? Вот за что они вообще получают зарплату ?
kingkongovets написав:а может надо вначале смотреть не только на цену метра и близость к метро, делая выбор при покупке квартиры
Люди покупают то жильё, на которое хватает средств. В Украине живут не только миллионеры. А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.
l66 написав:А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.
это классический здравый расклад. но пока не работает на нашей территории. раз не работает, то нужно действовать соответственно, и не покупать заведомо проигрышные, в плане социальной инфраструктуры/экологии, варианты. но люди покупают, чем, соответственно, мотивируют застройщика повторять вновь и вновь.
l66 написав:А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.
это классический здравый расклад. но пока не работает на нашей территории. раз не работает, то нужно действовать соответственно, и не покупать заведомо проигрышные, в плане социальной инфраструктуры/экологии, варианты. но люди покупают, чем, соответственно, мотивируют застройщика повторять вновь и вновь.
А потом наступает анархия.
Власть видно только в телевизоре когда перерезается очередная ленточка перед телекамерами и произносится громкая речь о сногсшибательных успехах.
Yuri_T написав: то нужно действовать соответственно, и не покупать заведомо проигрышные, в плане социальной инфраструктуры/экологии, варианты. но люди покупают, чем, соответственно, мотивируют застройщика повторять вновь и вновь.
Далеко не у всих є відповідні фінанси. Люди їдуть до Києва з своїх Задрищенсків за перспективами, з'їджають від батьків, женяться та розводяться, мало в кого є 100куе на гарну оселю не в термітнику. Люди купляють те що можуть собі дозволити. А забудовники підстроюються під цей попит і будують те що можуть придбати люди. Звідси і беруться новобуди в полях з вигрібними ямами та без доріг. На цьому фоні Патріотика з Кристером ще далеко не найгірший варіант.
l66 написав:Люди покупают то жильё, на которое хватает средств. В Украине живут не только миллионеры. А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.
люди надеются получить конфетку по цене дерьма и хотят шоп она при этом еще и была вкусная - точно так же как жадный лох идет играть, надеясь выиграть, а потом орет "караул, куда смотрит милиция?" бачили очи шо купувалы? смачного дешевого жилья в украине полно - уже ж сто раз обсуждалось вторички в местах с нормальной инфраструктурой тоже полно, но все ж хотят у новострой жизнь - боль (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Yuri_T написав: то нужно действовать соответственно, и не покупать заведомо проигрышные, в плане социальной инфраструктуры/экологии, варианты. но люди покупают, чем, соответственно, мотивируют застройщика повторять вновь и вновь.
Далеко не у всих є відповідні фінанси. Люди їдуть до Києва з своїх Задрищенсків за перспективами, з'їджають від батьків, женяться та розводяться, мало в кого є 100куе на гарну оселю не в термітнику. Люди купляють те що можуть собі дозволити. А забудовники підстроюються під цей попит і будують те що можуть придбати люди. Звідси і беруться новобуди в полях з вигрібними ямами та без доріг. На цьому фоні Патріотика з Кристером ще далеко не найгірший варіант.
не согласен. раз уж так хочется задрищенцам "киевских перспектив" или свободы от родителей, то по цене "термитника" от перекупов не сложно купить советскую вторичку в районах, где всё в порядке с социальной инфраструктурой. но хотят реализации именно в новом и именно за столько, сколько есть, и именно так, чтобы социально удобно и вообще красиво. но так не бывает.