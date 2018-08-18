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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2924292529262927

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 13:59

  kingkongovets написав:
  l66 написав:
  UA написав:ПОХ нужно сносить.
Абсолютно не пригодная для жизни территория.

Да-да.
А жителей ПОХа переселить в такие дома)
Вместо того, чтобы построить паркинги, школы и детсады...

Зображення


а может надо вначале смотреть не только на цену метра и близость к метро, делая выбор при покупке квартиры, а и на наличие школ, паркингов и детсадов, на то шо рядом находятся предприятия, портящие экологию, вместо того шоп сдуру купитьна котловане квартиру в непригодном для жизни гетто бо дэшэво ж, а потом требовать, шантажировать и перекрывать дороги?



А напомните пожалуйста а то я уже забыл, кто разрабатывает детальный план застройки территории ?

А вот так по большому счету, а зачем вообще нужны все эти многочисленные градостроительные и архитектурные департаменты ? Вот за что они вообще получают зарплату ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:13

  kingkongovets написав:а может надо вначале смотреть не только на цену метра и близость к метро, делая выбор при покупке квартиры

Люди покупают то жильё, на которое хватает средств.
В Украине живут не только миллионеры.
А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:22

  l66 написав:А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.

это классический здравый расклад.
но пока не работает на нашей территории.
раз не работает, то нужно действовать соответственно, и не покупать заведомо проигрышные, в плане социальной инфраструктуры/экологии, варианты.
но люди покупают, чем, соответственно, мотивируют застройщика повторять вновь и вновь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:28

  UA написав:
  zzzzzz написав:А тем кто живет на ПОХе и не хватаем места в школах и дет.садах куда ходить ?
А точно, я знаю ответ, надо еще один велосипедный мост построить :mrgreen:

ПОХ нужно сносить.
Абсолютно не пригодная для жизни территория.

Не знаю никого кто живет на ПОХе и дети школьного возраста не ходят в школу.
Востаннє редагувалось Первый в Суб 08 гру, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:28

  Yuri_T написав:
  l66 написав:А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.

это классический здравый расклад.
но пока не работает на нашей территории.
раз не работает, то нужно действовать соответственно, и не покупать заведомо проигрышные, в плане социальной инфраструктуры/экологии, варианты.
но люди покупают, чем, соответственно, мотивируют застройщика повторять вновь и вновь.


А потом наступает анархия.

Власть видно только в телевизоре когда перерезается очередная ленточка перед телекамерами и произносится громкая речь о сногсшибательных успехах.

И каждый живет в своей реальности.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:38

  Yuri_T написав: то нужно действовать соответственно, и не покупать заведомо проигрышные, в плане социальной инфраструктуры/экологии, варианты.
но люди покупают, чем, соответственно, мотивируют застройщика повторять вновь и вновь.

Далеко не у всих є відповідні фінанси.
Люди їдуть до Києва з своїх Задрищенсків за перспективами, з'їджають від батьків, женяться та розводяться, мало в кого є 100куе на гарну оселю не в термітнику.
Люди купляють те що можуть собі дозволити.
А забудовники підстроюються під цей попит і будують те що можуть придбати люди.
Звідси і беруться новобуди в полях з вигрібними ямами та без доріг. На цьому фоні Патріотика з Кристером ще далеко не найгірший варіант.
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:39

  l66 написав:Люди покупают то жильё, на которое хватает средств.
В Украине живут не только миллионеры.
А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.


люди надеются получить конфетку по цене дерьма и хотят шоп она при этом еще и была вкусная - точно так же как жадный лох идет играть, надеясь выиграть, а потом орет "караул, куда смотрит милиция?"
бачили очи шо купувалы? смачного
дешевого жилья в украине полно - уже ж сто раз обсуждалось
вторички в местах с нормальной инфраструктурой тоже полно, но все ж хотят у новострой
жизнь - боль (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:53

  es77 написав:
  Yuri_T написав: то нужно действовать соответственно, и не покупать заведомо проигрышные, в плане социальной инфраструктуры/экологии, варианты.
но люди покупают, чем, соответственно, мотивируют застройщика повторять вновь и вновь.

Далеко не у всих є відповідні фінанси.
Люди їдуть до Києва з своїх Задрищенсків за перспективами, з'їджають від батьків, женяться та розводяться, мало в кого є 100куе на гарну оселю не в термітнику.
Люди купляють те що можуть собі дозволити.
А забудовники підстроюються під цей попит і будують те що можуть придбати люди.
Звідси і беруться новобуди в полях з вигрібними ямами та без доріг. На цьому фоні Патріотика з Кристером ще далеко не найгірший варіант.

не согласен.
раз уж так хочется задрищенцам "киевских перспектив" или свободы от родителей, то по цене "термитника" от перекупов не сложно купить советскую вторичку в районах, где всё в порядке с социальной инфраструктурой.
но хотят реализации именно в новом и именно за столько, сколько есть, и именно так, чтобы социально удобно и вообще красиво.
но так не бывает.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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