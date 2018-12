Додано: Суб 08 гру, 2018 14:39

l66 написав: Люди покупают то жильё, на которое хватает средств.

В Украине живут не только миллионеры.

А разрабатывать план застройки территории и следить за тем, как его воплощают в жизнь должны чиновники, которые за это получают зарплату.



люди надеются получить конфетку по цене дерьма и хотят шоп она при этом еще и была вкусная - точно так же как жадный лох идет играть, надеясь выиграть, а потом орет "караул, куда смотрит милиция?"

бачили очи шо купувалы? смачного

дешевого жилья в украине полно - уже ж сто раз обсуждалось

вторички в местах с нормальной инфраструктурой тоже полно, но все ж хотят у новострой

жизнь - боль (с)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.