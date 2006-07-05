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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2926292729282929>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:58

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Так, но не совсем.
Скоро придем к ситуации когда при покупке будут спрашивать - "У вашего дома какой класс энергоэффективности?".
ПС. Аренду заплати. Немаленькую коммуналку заплати. Школу заплати.
Далеко не у всех будет экономический смысл ехать в Киев.


вспомните как приходилось поднимать зп сотрудникам в тучные годы 2005-2008 из-за стремительно галопирующих цен на аренду
проходили уже
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:00

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:С отоплением в старом фонде сейчас ситуация такая: субсидианты живут с открытыми окнами. Имеющие белую и не минимальную ЗП, матюкаются доставая платежку на отопление из почтового ящика.


+ обладатели удостоверений убд
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:03

  UA написав:
  zzzzzz написав:
Есть еще два риска которые могут повлиять.
1.Рост цен на ээ для населения.
2.Дойчланд в этом месяце будет принимать решение открывать свой рынок труда для граждан не из ЕС или нет.

С ЭЭ проще, т.к есть счетчик. Нет денег-не используй
(некоторые даже на ЛЕД лампочки переходят :D )
С отоплением в старом фонде сейчас ситуация такая: субсидианты живут с открытыми окнами. Имеющие белую и не минимальную ЗП, матюкаются доставая платежку на отопление из почтового ящика.


А електроплиты и бойлеры на какие альтернативные источники посоветуете перевести ? :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:06

До речі на днях допомагав дівчині з ОРДЛО дещо по комп'ютеру віддаленим доступом.
Сидить десь в підрях Полавської обл, працює і інтернеті -IP телефонія та ще щось.
Каже заробляє від 10т.грн. не дуже перевантажуючись. Прокидається коли хоче і працює скільки хоче. Хата в тому селі коштує мабуть тисяч 50 грн.
Питання: навіщо їй той Київ ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:14

  kingkongovets написав:
вспомните как приходилось поднимать зп сотрудникам в тучные годы 2005-2008 из-за стремительно галопирующих цен на аренду
проходили уже

В те годы рентабельность бизнеса была выше, процент жиров выше...

Сейчас другая проблема: Дефицит квалифицированных технарей.
в очень :D тучные годы 2005-2008 манагер получал в 3 раза больше технаря без ВО и это было нормально. Сейчас технари получают на 20-30% больше манагеров и это становится нормой. Правда сейчас молодые технари преимущественно с ВО т.к. сегмент техникумов уничтожен. Чем дальше тем хуже.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скажите пожалуйста, где вторичка дешевле новостроя в том же месте на этапе строительства, если не брать модные мопы в сравнении с шлаком. На примере аркады вижу что значительно дешевле новострой на этапе строительства, который большинство людей и берет.
Востаннє редагувалось Kostia в Суб 08 гру, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:19

  zzzzzz написав:
  UA написав:С ЭЭ проще, т.к есть счетчик. Нет денег-не используй
(некоторые даже на ЛЕД лампочки переходят :D )
С отоплением в старом фонде сейчас ситуация такая: субсидианты живут с открытыми окнами. Имеющие белую и не минимальную ЗП, матюкаются доставая платежку на отопление из почтового ящика.


А електроплиты и бойлеры на какие альтернативные источники посоветуете перевести ? :D

Легко. Стоит копейки.
Индукция + мультиварка с таймером отсрочки запуска программы.
Большой бойлер + суточный программатор включения
Далее устанавливает многозонный электросчетчик и подключаемся к ночному тарифу.
Сойдет? :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:24

  UA написав:
  kingkongovets написав:
вспомните как приходилось поднимать зп сотрудникам в тучные годы 2005-2008 из-за стремительно галопирующих цен на аренду
проходили уже

В те годы рентабельность бизнеса была выше, процент жиров выше...

Сейчас другая проблема: Дефицит квалифицированных технарей.
в очень :D тучные годы 2005-2008 манагер получал в 3 раза больше технаря без ВО и это было нормально. Сейчас технари получают на 20-30% больше манагеров и это становится нормой. Правда сейчас молодые технари преимущественно с ВО т.к. сегмент техникумов уничтожен. Чем дальше тем хуже.


и ВВП рос.
Например в 2004 году рост ВВП +11,8%
2006 +7,5%
2007 +8,2%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

es77 написав:До речі на днях допомагав дівчині з ОРДЛО дещо по комп'ютеру віддаленим доступом.
Сидить десь в підрях Полавської обл, працює і інтернеті -IP телефонія та ще щось.
Каже заробляє від 10т.грн. не дуже перевантажуючись. Прокидається коли хоче і працює скільки хоче. Хата в тому селі коштує мабуть тисяч 50 грн.
Питання: навіщо їй той Київ ?


а вы спросите это у толп понаехов ежедневно прибывающих в киев)
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:35

  Kostia написав:Скажите пожалуйста, где вторичка дешевле новостроя в том же месте на этапе строительства, если не брать модные мопы в сравнении с шлаком. На примере аркады вижу что значительно дешевле новострой на этапе строительства, который большинство людей и берет.

Посыл Юры такой: понаехи должны жить в самом галимом жилье на рынке. Потому что они лимита, выскочки и вообще должны страдать, перебираясь из одного шлака в другой, чуть больший. А еще лучше - 3.14здовать обратно на свой "поскот".
Но ситуация, когда новострой, даже на стадии строительства, стоит значительно дешевле советской вторички в этом же месте, уходит в прошлое. На Печерске уже такого нет.
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