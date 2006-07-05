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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 гру, 2018 15:58
UA написав:Так, но не совсем.
Скоро придем к ситуации когда при покупке будут спрашивать - "У вашего дома какой класс энергоэффективности?".
ПС. Аренду заплати. Немаленькую коммуналку заплати. Школу заплати.
Далеко не у всех будет экономический смысл ехать в Киев.
вспомните как приходилось поднимать зп сотрудникам в тучные годы 2005-2008 из-за стремительно галопирующих цен на аренду
проходили уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:00
UA написав:С отоплением в старом фонде сейчас ситуация такая: субсидианты живут с открытыми окнами. Имеющие белую и не минимальную ЗП, матюкаются доставая платежку на отопление из почтового ящика.
+ обладатели удостоверений убд
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:03
UA написав: zzzzzz написав:
Есть еще два риска которые могут повлиять.
1.Рост цен на ээ для населения.
2.Дойчланд в этом месяце будет принимать решение открывать свой рынок труда для граждан не из ЕС или нет.
С ЭЭ проще, т.к есть счетчик. Нет денег-не используй
(некоторые даже на ЛЕД лампочки переходят
)
С отоплением в старом фонде сейчас ситуация такая: субсидианты живут с открытыми окнами. Имеющие белую и не минимальную ЗП, матюкаются доставая платежку на отопление из почтового ящика.
А електроплиты и бойлеры на какие альтернативные источники посоветуете перевести ?
Живите своим умом!
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:06
До речі на днях допомагав дівчині з ОРДЛО дещо по комп'ютеру віддаленим доступом.
Сидить десь в підрях Полавської обл, працює і інтернеті -IP телефонія та ще щось.
Каже заробляє від 10т.грн. не дуже перевантажуючись. Прокидається коли хоче і працює скільки хоче. Хата в тому селі коштує мабуть тисяч 50 грн.
Питання: навіщо їй той Київ ?
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:14
kingkongovets написав:
вспомните как приходилось поднимать зп сотрудникам в тучные годы 2005-2008 из-за стремительно галопирующих цен на аренду
проходили уже
В те годы рентабельность бизнеса была выше, процент жиров выше...
Сейчас другая проблема: Дефицит квалифицированных технарей.
в очень
тучные годы 2005-2008 манагер получал в 3 раза больше технаря без ВО и это было нормально. Сейчас технари получают на 20-30% больше манагеров и это становится нормой. Правда сейчас молодые технари преимущественно с ВО т.к. сегмент техникумов уничтожен. Чем дальше тем хуже.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:18
Скажите пожалуйста, где вторичка дешевле новостроя в том же месте на этапе строительства, если не брать модные мопы в сравнении с шлаком. На примере аркады вижу что значительно дешевле новострой на этапе строительства, который большинство людей и берет.
Востаннє редагувалось Kostia
в Суб 08 гру, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:19
zzzzzz написав: UA написав:
С ЭЭ проще, т.к есть счетчик. Нет денег-не используй
(некоторые даже на ЛЕД лампочки переходят
)
С отоплением в старом фонде сейчас ситуация такая: субсидианты живут с открытыми окнами. Имеющие белую и не минимальную ЗП, матюкаются доставая платежку на отопление из почтового ящика.
А електроплиты и бойлеры на какие альтернативные источники посоветуете перевести ?
Легко. Стоит копейки.
Индукция + мультиварка с таймером отсрочки запуска программы.
Большой бойлер + суточный программатор включения
Далее устанавливает многозонный электросчетчик и подключаемся к ночному тарифу.
Сойдет?
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:24
UA написав: kingkongovets написав:
вспомните как приходилось поднимать зп сотрудникам в тучные годы 2005-2008 из-за стремительно галопирующих цен на аренду
проходили уже
В те годы рентабельность бизнеса была выше, процент жиров выше...
Сейчас другая проблема: Дефицит квалифицированных технарей.
в очень
тучные годы 2005-2008 манагер получал в 3 раза больше технаря без ВО и это было нормально. Сейчас технари получают на 20-30% больше манагеров и это становится нормой. Правда сейчас молодые технари преимущественно с ВО т.к. сегмент техникумов уничтожен. Чем дальше тем хуже.
и ВВП рос.
Например в 2004 году рост ВВП +11,8%
2006 +7,5%
2007 +8,2%
Живите своим умом!
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:24
es77 написав:До речі на днях допомагав дівчині з ОРДЛО дещо по комп'ютеру віддаленим доступом.
Сидить десь в підрях Полавської обл, працює і інтернеті -IP телефонія та ще щось.
Каже заробляє від 10т.грн. не дуже перевантажуючись. Прокидається коли хоче і працює скільки хоче. Хата в тому селі коштує мабуть тисяч 50 грн.
Питання: навіщо їй той Київ ?
а вы спросите это у толп понаехов ежедневно прибывающих в киев)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:35
Kostia написав:
Скажите пожалуйста, где вторичка дешевле новостроя в том же месте на этапе строительства, если не брать модные мопы в сравнении с шлаком. На примере аркады вижу что значительно дешевле новострой на этапе строительства, который большинство людей и берет.
Посыл Юры такой: понаехи должны жить в самом галимом жилье на рынке. Потому что они лимита, выскочки и вообще должны страдать, перебираясь из одного шлака в другой, чуть больший. А еще лучше - 3.14здовать обратно на свой "поскот".
Но ситуация, когда новострой, даже на стадии строительства, стоит значительно дешевле советской вторички в этом же месте, уходит в прошлое. На Печерске уже такого нет.
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