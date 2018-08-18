Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
es77 написав:До речі на днях допомагав дівчині з ОРДЛО дещо по комп'ютеру віддаленим доступом. Сидить десь в підрях Полавської обл, працює і інтернеті -IP телефонія та ще щось. Каже заробляє від 10т.грн. не дуже перевантажуючись. Прокидається коли хоче і працює скільки хоче. Хата в тому селі коштує мабуть тисяч 50 грн. Питання: навіщо їй той Київ ?
Работа не выходя из дому с зп от 10к грн. да со свободным графиком. Прямо мечта многих украинцев. А вы сами как, верите в правдивость такого ?
Kostia написав:Скажите пожалуйста, где вторичка дешевле новостроя в том же месте на этапе строительства, если не брать модные мопы в сравнении с шлаком. На примере аркады вижу что значительно дешевле новострой на этапе строительства, который большинство людей и берет.
Посыл Юры такой: понаехи должны жить в самом галимом жилье на рынке. Потому что они лимита, выскочки и вообще должны страдать, перебираясь из одного шлака в другой, чуть больший. А еще лучше - 3.14здовать обратно на свой "поскот". Но ситуация, когда новострой, даже на стадии строительства, стоит значительно дешевле советской вторички в этом же месте, уходит в прошлое. На Печерске уже такого нет.
Такого нет только в модных мопах, они занимают не значительную часть рынка даже новостроек
somilitark написав:Не всем подходят приватные чаты для богатеньких закордонных извращенцев,а так вы правы,какая разница где сидеть,смысл в ЭТОМ случае тот же,ну сколько она так поработает? Какие перспективы,пока младшая сестрёнка не подрастёт?)))
Не сильно вдавался в подробности, но к секс-индустрии отношения вроде-бы не имеет. Там надо звонить по ip-телефонии и разговаривать. Банки и коллекторские агенства - не желает ли уважаемый заплатить и т.п. Ей присылают списки, дают канал и вперед...