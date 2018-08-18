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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2926292729282929

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:49

  es77 написав:До речі на днях допомагав дівчині з ОРДЛО дещо по комп'ютеру віддаленим доступом.
Сидить десь в підрях Полавської обл, працює і інтернеті -IP телефонія та ще щось.
Каже заробляє від 10т.грн. не дуже перевантажуючись. Прокидається коли хоче і працює скільки хоче. Хата в тому селі коштує мабуть тисяч 50 грн.
Питання: навіщо їй той Київ ?


Работа не выходя из дому с зп от 10к грн. да со свободным графиком. Прямо мечта многих украинцев. А вы сами как, верите в правдивость такого ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:51

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Скажите пожалуйста, где вторичка дешевле новостроя в том же месте на этапе строительства, если не брать модные мопы в сравнении с шлаком. На примере аркады вижу что значительно дешевле новострой на этапе строительства, который большинство людей и берет.

Посыл Юры такой: понаехи должны жить в самом галимом жилье на рынке. Потому что они лимита, выскочки и вообще должны страдать, перебираясь из одного шлака в другой, чуть больший. А еще лучше - 3.14здовать обратно на свой "поскот".
Но ситуация, когда новострой, даже на стадии строительства, стоит значительно дешевле советской вторички в этом же месте, уходит в прошлое. На Печерске уже такого нет.

Такого нет только в модных мопах, они занимают не значительную часть рынка даже новостроек
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:29

  vladimir07 написав:Работа не выходя из дому с зп от 10к грн. да со свободным графиком. Прямо мечта многих украинцев. А вы сами как, верите в правдивость такого ?

Собственно помогал ей перекидывать заработок зашедший в WMR в человеческие деньги.
Суммы реальные.
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А52

https://www.skypixel.com/photos/a52
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:49

  somilitark написав:Не всем подходят приватные чаты для богатеньких закордонных извращенцев,а так вы правы,какая разница где сидеть,смысл в ЭТОМ случае тот же,ну сколько она так поработает? Какие перспективы,пока младшая сестрёнка не подрастёт?)))

Не сильно вдавался в подробности, но к секс-индустрии отношения вроде-бы не имеет.
Там надо звонить по ip-телефонии и разговаривать. Банки и коллекторские агенства - не желает ли уважаемый заплатить и т.п. Ей присылают списки, дают канал и вперед...
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

es77 написав: Там надо звонить по ip-телефонии и разговаривать. Банки и коллекторские агенства - не желает ли уважаемый заплатить и т.п. Ей присылают списки, дают канал и вперед...


https://youtu.be/RUIw-jdxxoA
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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