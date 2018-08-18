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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2927292829292930>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:49

  es77 написав:До речі на днях допомагав дівчині з ОРДЛО дещо по комп'ютеру віддаленим доступом.
Сидить десь в підрях Полавської обл, працює і інтернеті -IP телефонія та ще щось.
Каже заробляє від 10т.грн. не дуже перевантажуючись. Прокидається коли хоче і працює скільки хоче. Хата в тому селі коштує мабуть тисяч 50 грн.
Питання: навіщо їй той Київ ?


Работа не выходя из дому с зп от 10к грн. да со свободным графиком. Прямо мечта многих украинцев. А вы сами как, верите в правдивость такого ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:51

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Скажите пожалуйста, где вторичка дешевле новостроя в том же месте на этапе строительства, если не брать модные мопы в сравнении с шлаком. На примере аркады вижу что значительно дешевле новострой на этапе строительства, который большинство людей и берет.

Посыл Юры такой: понаехи должны жить в самом галимом жилье на рынке. Потому что они лимита, выскочки и вообще должны страдать, перебираясь из одного шлака в другой, чуть больший. А еще лучше - 3.14здовать обратно на свой "поскот".
Но ситуация, когда новострой, даже на стадии строительства, стоит значительно дешевле советской вторички в этом же месте, уходит в прошлое. На Печерске уже такого нет.

Такого нет только в модных мопах, они занимают не значительную часть рынка даже новостроек
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:29

  vladimir07 написав:Работа не выходя из дому с зп от 10к грн. да со свободным графиком. Прямо мечта многих украинцев. А вы сами как, верите в правдивость такого ?

Собственно помогал ей перекидывать заработок зашедший в WMR в человеческие деньги.
Суммы реальные.
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А52

https://www.skypixel.com/photos/a52
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:49

  somilitark написав:Не всем подходят приватные чаты для богатеньких закордонных извращенцев,а так вы правы,какая разница где сидеть,смысл в ЭТОМ случае тот же,ну сколько она так поработает? Какие перспективы,пока младшая сестрёнка не подрастёт?)))

Не сильно вдавался в подробности, но к секс-индустрии отношения вроде-бы не имеет.
Там надо звонить по ip-телефонии и разговаривать. Банки и коллекторские агенства - не желает ли уважаемый заплатить и т.п. Ей присылают списки, дают канал и вперед...
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

es77 написав: Там надо звонить по ip-телефонии и разговаривать. Банки и коллекторские агенства - не желает ли уважаемый заплатить и т.п. Ей присылают списки, дают канал и вперед...


https://youtu.be/RUIw-jdxxoA
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:48

... мрії збуваються©®™

  Yuri_T написав:по цене "термитника" от перекупов не сложно купить советскую вторичку в районах, где всё в порядке с социальной инфраструктурой.
но хотят реализации именно в новом и именно за столько, сколько есть, и именно так, чтобы социально удобно и вообще красиво.
но так не бывает.

... буває! - в Долярчика ВЖЕ ВСЕ Є!!! :lol:
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ

п. с.
... і ще ПИТАННЯ ДО ВСІХ!!!
- у вас так всі будинки здають? (чи то так, тільки, для "комфорт" і "еліт" класу? ) - як от мій....
=====
Шановні мешканці ЖК «Avalon Light»!

Запрошуємо Вас із сім'єю на відкриття Avalon Light, що відбудеться зовсім скоро!

В особливій святковій атмосфері Ви матимете можливість познайомитись із сусідами та гарно провести час. Новорічний настрій, різдвяний ярмарок, смачна кухня та цікава розважальна програма подарують незабутні емоції та казковий вечір!

Avalon Inc.: Your Happy New Home

Чекаємо Вас 15 грудня о 14:00
ЖК Avalon Light
вул. Мазепи
Дресс-код: одягайтесь тепліше
Формат: ярмарка

З любов’ю,
компанія Avalon Inc.
===
п. с. 2.
...хтось вже був на подібному дійстві? - можете детально розказати?
(бо я не зможу прийти, бо працюю в суботу!....і жінка - теж не зможе.....)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:02

Долярчик
Вы столько ждали...
А теперь не в состоянии закрыть свою лавочку в 13:00 и посетить мероприятие)
Всех денег не заработаешь. :wink:
В жизни должны быть праздники.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:04

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:по цене "термитника" от перекупов не сложно купить советскую вторичку в районах, где всё в порядке с социальной инфраструктурой.
но хотят реализации именно в новом и именно за столько, сколько есть, и именно так, чтобы социально удобно и вообще красиво.
но так не бывает.

... буває! - в Долярчика ВЖЕ ВСЕ Є!!! :lol:
https://youtu.be/6EqDb0flDmQ

п. с.
... і ще ПИТАННЯ ДО ВСІХ!!!
- у вас так всі будинки здають? (чи то так, тільки, для "комфорт" і "еліт" класу? ) - як от мій....
=====
Шановні мешканці ЖК «Avalon Light»!

Запрошуємо Вас із сім'єю на відкриття Avalon Light, що відбудеться зовсім скоро!

В особливій святковій атмосфері Ви матимете можливість познайомитись із сусідами та гарно провести час. Новорічний настрій, різдвяний ярмарок, смачна кухня та цікава розважальна програма подарують незабутні емоції та казковий вечір!

Avalon Inc.: Your Happy New Home

Чекаємо Вас 15 грудня о 14:00
ЖК Avalon Light
вул. Мазепи
Дресс-код: одягайтесь тепліше
Формат: ярмарка

З любов’ю,
компанія Avalon Inc.
===
п. с. 2.
...хтось вже був на подібному дійстві? - можете детально розказати?
(бо я не зможу прийти, бо працюю в суботу!....і жінка - теж не зможе.....)

Долярчик, меняй смело ник на Кросафчег. Сделай селфи с ивента и используй как аватарку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:15

... варто, чи ні? ©

  airmax78 написав:Но ситуация, когда новострой, даже на стадии строительства, стоит значительно дешевле советской вторички в этом же месте, уходит в прошлое. На Печерске уже такого нет.

... от я по оголошеннях промоніторив.... - то у нас, в місті Лева, в спальних районах повітря над котлованом(з подачею через рік-півтора) в одну ціну(або трішки дорожче через метраж), наприклад, однух! - АЛЕ! - найдешевші однухи, на вторинці, я знайшов по 23-25К$ з менш-більш НОРМАЛЬНИМ РЕМОНТОМ! - правда метраж переважно 25-30м2 загальної площі..... - але, ЗРАЗУ можна пускати квартирантів!
- ціна оренди в таких +/- 200$/міс.
- от і питання: вартує, чи ні в таке інвестувати?
.... найбільше "напрягає" то ЦО, від якого не від'єднаєшся! :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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