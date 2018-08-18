Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
es77 написав:До речі на днях допомагав дівчині з ОРДЛО дещо по комп'ютеру віддаленим доступом. Сидить десь в підрях Полавської обл, працює і інтернеті -IP телефонія та ще щось. Каже заробляє від 10т.грн. не дуже перевантажуючись. Прокидається коли хоче і працює скільки хоче. Хата в тому селі коштує мабуть тисяч 50 грн. Питання: навіщо їй той Київ ?
Работа не выходя из дому с зп от 10к грн. да со свободным графиком. Прямо мечта многих украинцев. А вы сами как, верите в правдивость такого ?
Kostia написав:Скажите пожалуйста, где вторичка дешевле новостроя в том же месте на этапе строительства, если не брать модные мопы в сравнении с шлаком. На примере аркады вижу что значительно дешевле новострой на этапе строительства, который большинство людей и берет.
Посыл Юры такой: понаехи должны жить в самом галимом жилье на рынке. Потому что они лимита, выскочки и вообще должны страдать, перебираясь из одного шлака в другой, чуть больший. А еще лучше - 3.14здовать обратно на свой "поскот". Но ситуация, когда новострой, даже на стадии строительства, стоит значительно дешевле советской вторички в этом же месте, уходит в прошлое. На Печерске уже такого нет.
Такого нет только в модных мопах, они занимают не значительную часть рынка даже новостроек
somilitark написав:Не всем подходят приватные чаты для богатеньких закордонных извращенцев,а так вы правы,какая разница где сидеть,смысл в ЭТОМ случае тот же,ну сколько она так поработает? Какие перспективы,пока младшая сестрёнка не подрастёт?)))
Не сильно вдавался в подробности, но к секс-индустрии отношения вроде-бы не имеет. Там надо звонить по ip-телефонии и разговаривать. Банки и коллекторские агенства - не желает ли уважаемый заплатить и т.п. Ей присылают списки, дают канал и вперед...
Yuri_T написав:по цене "термитника" от перекупов не сложно купить советскую вторичку в районах, где всё в порядке с социальной инфраструктурой. но хотят реализации именно в новом и именно за столько, сколько есть, и именно так, чтобы социально удобно и вообще красиво. но так не бывает.
п. с. ... і ще ПИТАННЯ ДО ВСІХ!!! - у вас так всі будинки здають? (чи то так, тільки, для "комфорт" і "еліт" класу? ) - як от мій.... ===== Шановні мешканці ЖК «Avalon Light»!
Запрошуємо Вас із сім'єю на відкриття Avalon Light, що відбудеться зовсім скоро!
В особливій святковій атмосфері Ви матимете можливість познайомитись із сусідами та гарно провести час. Новорічний настрій, різдвяний ярмарок, смачна кухня та цікава розважальна програма подарують незабутні емоції та казковий вечір!
Avalon Inc.: Your Happy New Home
Чекаємо Вас 15 грудня о 14:00 ЖК Avalon Light вул. Мазепи Дресс-код: одягайтесь тепліше Формат: ярмарка
З любов’ю, компанія Avalon Inc. === п. с. 2. ...хтось вже був на подібному дійстві? - можете детально розказати? (бо я не зможу прийти, бо працюю в суботу!....і жінка - теж не зможе.....)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Yuri_T написав:по цене "термитника" от перекупов не сложно купить советскую вторичку в районах, где всё в порядке с социальной инфраструктурой. но хотят реализации именно в новом и именно за столько, сколько есть, и именно так, чтобы социально удобно и вообще красиво. но так не бывает.
п. с. ... і ще ПИТАННЯ ДО ВСІХ!!! - у вас так всі будинки здають? (чи то так, тільки, для "комфорт" і "еліт" класу? ) - як от мій.... ===== Шановні мешканці ЖК «Avalon Light»!
Запрошуємо Вас із сім'єю на відкриття Avalon Light, що відбудеться зовсім скоро!
В особливій святковій атмосфері Ви матимете можливість познайомитись із сусідами та гарно провести час. Новорічний настрій, різдвяний ярмарок, смачна кухня та цікава розважальна програма подарують незабутні емоції та казковий вечір!
Avalon Inc.: Your Happy New Home
Чекаємо Вас 15 грудня о 14:00 ЖК Avalon Light вул. Мазепи Дресс-код: одягайтесь тепліше Формат: ярмарка
З любов’ю, компанія Avalon Inc. === п. с. 2. ...хтось вже був на подібному дійстві? - можете детально розказати? (бо я не зможу прийти, бо працюю в суботу!....і жінка - теж не зможе.....)
Долярчик, меняй смело ник на Кросафчег. Сделай селфи с ивента и используй как аватарку.
airmax78 написав:Но ситуация, когда новострой, даже на стадии строительства, стоит значительно дешевле советской вторички в этом же месте, уходит в прошлое. На Печерске уже такого нет.
... от я по оголошеннях промоніторив.... - то у нас, в місті Лева, в спальних районах повітря над котлованом(з подачею через рік-півтора) в одну ціну(або трішки дорожче через метраж), наприклад, однух! - АЛЕ! - найдешевші однухи, на вторинці, я знайшов по 23-25К$ з менш-більш НОРМАЛЬНИМ РЕМОНТОМ! - правда метраж переважно 25-30м2 загальної площі..... - але, ЗРАЗУ можна пускати квартирантів! - ціна оренди в таких +/- 200$/міс. - от і питання: вартує, чи ні в таке інвестувати? .... найбільше "напрягає" то ЦО, від якого не від'єднаєшся!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4