... празник в мене буде, коли я туди переїду!!!
(а в суботу, переважно в мене "шалені торги"!!! - от сьогодні, більше тисячі ЧИСТЯКУ заробив! )
... може то з родичів кого відправити? (НЕ тещу! )
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:20
... та що я куліша на повітрі не їв?)))))
... празник в мене буде, коли я туди переїду!!!
(а в суботу, переважно в мене "шалені торги"!!! - от сьогодні, більше тисячі ЧИСТЯКУ заробив! )
... може то з родичів кого відправити? (НЕ тещу! )
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 08 гру, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:25
... моїй радості не має меж!!!!!!!
... розумію Ваш сарказм..... - але і мене зрозумійте!!!!
- я - реально тішусь!!!
- я - реально дійшов до мрії!!!
.... ~ 9р. жити "на купонці" з тещею і тут, бац! - ПРОСТІР!!! - ВОЛЯ!!!
С-В-О-Я КВАРТИРА!!!!!!!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:25
Типичному трудоголику там будет скучно. Он будет думать про упущенную прибыль.
Живите своим умом!
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
100%
- хто "дрібний" підприємець і працює сам на себе(без найманих працівників) - мене чудово зрозуміє!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:33
абсолютно прав, коси бабло, пока забей на праздники, вот как балкон засклыш то можно будет и оттянуться
кстати мож тещу туда отправь
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:38
Не будет,там же будет халявная выпивка,плюс супругу с дитём можно отправить "вовремя",самому подтянуться чуток позднее.
Плюс наверняка халявы буль буль будет мало и кто-то принесёт "с собой",так что Доллярчик,не долби мозги,бери пляшку,палку ковбасы и шуруй на шарики деткам и красивые речи манагеров.
Интересно,а в рыбальском такое будет?))))
Или там будут лодки на прокат на открытии выдавать,за сотку не гривен в час...
п.с. посмотрел я на проекты этой Авалон,сделали кАнфетку по500,а теперь лупят по 750-800 на стадии конь не валялся в строймусоре,так что баксику реально повезло,а то у конторы немножко голова от успеха закружилась,возомнили себя пупами земли и фирмй типа БавариенМоторВэрке,судя по ценам,скорее всего тоже будет и с качеством и отношением к клиентам.
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:43
чувак в Марике, работает набивальщиком фоточек и товаров в инет магазин... 12 000 грн.
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:45
сейчас такое есть уже
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... ну в них є і по 500, але в поганій локації і на стадії "виритої ями"!
- а от ВП які в них стильні!!!
- а вантажні крани, як світяться ввечері різними вогнями і їхнью назвою(яскраві букви на кранах)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|