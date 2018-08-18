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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2927292829292930

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:20

... та що я куліша на повітрі не їв?)))))

  l66 написав:Долярчик
Вы столько ждали...
А теперь не в состоянии закрыть свою лавочку в 13:00 и посетить мероприятие)
Всех денег не заработаешь. :wink:
В жизни должны быть праздники.

... празник в мене буде, коли я туди переїду!!! :D
(а в суботу, переважно в мене "шалені торги"!!! - от сьогодні, більше тисячі ЧИСТЯКУ заробив! ) :D
... може то з родичів кого відправити? (НЕ тещу! ) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 08 гру, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:25

... моїй радості не має меж!!!!!!!

  airmax78 написав:Долярчик, меняй смело ник на Кросафчег. Сделай селфи с ивента и используй как аватарку.

... розумію Ваш сарказм..... - але і мене зрозумійте!!!!
- я - реально тішусь!!!
- я - реально дійшов до мрії!!!
.... ~ 9р. жити "на купонці" з тещею і тут, бац! - ПРОСТІР!!! - ВОЛЯ!!!
С-В-О-Я КВАРТИРА!!!!!!!!! :D :D :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:25

  Долярчик написав:
  l66 написав:Долярчик
Вы столько ждали...
А теперь не в состоянии закрыть свою лавочку в 13:00 и посетить мероприятие)
Всех денег не заработаешь. :wink:
В жизни должны быть праздники.

... празник в мене буде, коли я туди переїду!!! :D
(а в суботу, переважно в мене "шалені торги"!!! - от сьогодні, більше тисячі ЧИСТЯКУ заробив! ) :D


Типичному трудоголику там будет скучно. Он будет думать про упущенную прибыль.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Типичному трудоголику там будет скучно. Он будет думать про упущенную прибыль.

100%
- хто "дрібний" підприємець і працює сам на себе(без найманих працівників) - мене чудово зрозуміє!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:33

  Долярчик написав:
  l66 написав:Долярчик
Вы столько ждали...
А теперь не в состоянии закрыть свою лавочку в 13:00 и посетить мероприятие)
Всех денег не заработаешь. :wink:
В жизни должны быть праздники.

... празник в мене буде, коли я туди переїду!!! :D
(а в суботу, переважно в мене "шалені торги"!!! - от сьогодні, більше тисячі ЧИСТЯКУ заробив! ) :D

абсолютно прав, коси бабло, пока забей на праздники, вот как балкон засклыш то можно будет и оттянуться 8)
кстати мож тещу туда отправь :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:38

  zzzzzz написав:
Типичному трудоголику там будет скучно.

Не будет,там же будет халявная выпивка,плюс супругу с дитём можно отправить "вовремя",самому подтянуться чуток позднее.
Плюс наверняка халявы буль буль будет мало и кто-то принесёт "с собой",так что Доллярчик,не долби мозги,бери пляшку,палку ковбасы и шуруй на шарики деткам и красивые речи манагеров.
Интересно,а в рыбальском такое будет?))))

Или там будут лодки на прокат на открытии выдавать,за сотку не гривен в час...

п.с. посмотрел я на проекты этой Авалон,сделали кАнфетку по500,а теперь лупят по 750-800 на стадии конь не валялся в строймусоре,так что баксику реально повезло,а то у конторы немножко голова от успеха закружилась,возомнили себя пупами земли и фирмй типа БавариенМоторВэрке,судя по ценам,скорее всего тоже будет и с качеством и отношением к клиентам.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:43

  es77 написав:До речі на днях допомагав дівчині з ОРДЛО дещо по комп'ютеру віддаленим доступом.
Сидить десь в підрях Полавської обл, працює і інтернеті -IP телефонія та ще щось.
Каже заробляє від 10т.грн. не дуже перевантажуючись. Прокидається коли хоче і працює скільки хоче. Хата в тому селі коштує мабуть тисяч 50 грн.
Питання: навіщо їй той Київ ?

чувак в Марике, работает набивальщиком фоточек и товаров в инет магазин... 12 000 грн.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:45

  vladimir07 написав:
  es77 написав:До речі на днях допомагав дівчині з ОРДЛО дещо по комп'ютеру віддаленим доступом.
Сидить десь в підрях Полавської обл, працює і інтернеті -IP телефонія та ще щось.
Каже заробляє від 10т.грн. не дуже перевантажуючись. Прокидається коли хоче і працює скільки хоче. Хата в тому селі коштує мабуть тисяч 50 грн.
Питання: навіщо їй той Київ ?


Работа не выходя из дому с зп от 10к грн. да со свободным графиком. Прямо мечта многих украинцев. А вы сами как, верите в правдивость такого ?

сейчас такое есть уже
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:п.с. посмотрел я на проекты этой Авалон,сделали кАнфетку по500,а теперь лупят по 750-800 на стадии конь не валялся в строймусоре,так что баксику реально повезло,а то у конторы немножко голова от успеха закружилась,возомнили себя пупами земли и фирмй типа БавариенМоторВэрке,судя по ценам,скорее всего тоже будет и с качеством и отношением к клиентам.

... ну в них є і по 500, але в поганій локації і на стадії "виритої ями"! :mrgreen:
- а от ВП які в них стильні!!!
- а вантажні крани, як світяться ввечері різними вогнями і їхнью назвою(яскраві букви на кранах) :D
https://youtu.be/4Zw0EOg0tX4
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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