Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... розумію Ваш сарказм..... - але і мене зрозумійте!!!! - я - реально тішусь!!! - я - реально дійшов до мрії!!! .... ~ 9р. жити "на купонці" з тещею і тут, бац! - ПРОСТІР!!! - ВОЛЯ!!! С-В-О-Я КВАРТИРА!!!!!!!!!
Посмотрел видео - внешне выглядит очень хорошо. Но квартиры то сдаются под ремонт, сразу не получится вселиться. Ремонт потянет еще много долярчиков. Кстати, из какого материала межквартирные стены известно ?
l66 написав:Долярчик Вы столько ждали... А теперь не в состоянии закрыть свою лавочку в 13:00 и посетить мероприятие) Всех денег не заработаешь. В жизни должны быть праздники.
В гранит!!! Золотые слова которые понимаешь с возрастом. 9 лет жить с тещей, пахать без выходных, так к этому тянуться и так стремиться и вот в такой день когда уже назначено пати по поводу новой хаты не уйти пораньше с обеда с работы?? Нахера ж тогда работать??
... а паті для того, щоб людей подивитись і себе показати...... - я вже це трохи переріс
- от освоюсь в своїй квартирі, тоді і буду десь трохи "виходити в люди".....
- я ж з "мишачих перегонів" ще не вийшов!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
l66 написав:Долярчик Вы столько ждали... А теперь не в состоянии закрыть свою лавочку в 13:00 и посетить мероприятие) Всех денег не заработаешь. В жизни должны быть праздники.
В гранит!!! Золотые слова которые понимаешь с возрастом. 9 лет жить с тещей, пахать без выходных, так к этому тянуться и так стремиться и вот в такой день когда уже назначено пати по поводу новой хаты не уйти пораньше с обеда с работы?? Нахера ж тогда работать??
... а паті для того, щоб людей подивитись і себе показати...... - я вже це трохи переріс
- от освоюсь в своїй квартирі, тоді і буду десь трохи "виходити в люди".....
- я ж з "мишачих перегонів" ще не вийшов!
доллярчик не гони. Бери жену и иди тусить. Сделай выходной себе и жене праздник.
с мышиных бегов и не выйдешь никогда если будешь каждый день ходить на работу.
Твой заработок с твоих слов это 30 уе в день, оно того не стоит, бери выходной и веди жену на пати. Там наешься и напьешься больше чем на 30 уе . Даже если не напьешься то с соседями познакомишься и обрастешь новыми знакомыми, и под шумок когда они набухаются продашь им свои велосипеды. Профит. И выходной, и наелся-напился, и клиентов-соседей надыбал новых
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Долярчик написав:... розумію Ваш сарказм..... - але і мене зрозумійте!!!! - я - реально тішусь!!! - я - реально дійшов до мрії!!! .... ~ 9р. жити "на купонці" з тещею і тут, бац! - ПРОСТІР!!! - ВОЛЯ!!! С-В-О-Я КВАРТИРА!!!!!!!!!
Посмотрел видео - внешне выглядит очень хорошо. Но квартиры то сдаются под ремонт, сразу не получится вселиться. Ремонт потянет еще много долярчиков. Кстати, из какого материала межквартирные стены известно ?
....оце я забув запитати тільки знаю, що міжкімнатні - так, як і переважно всюди: з блоків(газо/чи піноблоки - не запам'ятав...... - а запам'ятав лише те, що якщо робити перегородки цеглою, то йде велике навантаження на моноліт...... тому і використовують блоки...) - а зовнішні - керамоблоки(керамоцегла) - треба буде запитати/або може десь на відео попадеться....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Жека79 написав:[quote=Долярчик Вы столько ждали... А теперь не в состоянии закрыть свою лавочку в 13:00 и посетить мероприятие) Всех денег не заработаешь. В жизни должны быть праздники.
В гранит!!! Золотые слова которые понимаешь с возрастом. 9 лет жить с тещей, пахать без выходных, так к этому тянуться и так стремиться и вот в такой день когда уже назначено пати по поводу новой хаты не уйти пораньше с обеда с работы?? Нахера ж тогда работать??
... а паті для того, щоб людей подивитись і себе показати...... - я вже це трохи переріс
- от освоюсь в своїй квартирі, тоді і буду десь трохи "виходити в люди".....
- я ж з "мишачих перегонів" ще не вийшов!
доллярчик не гони. Бери жену и иди тусить. Сделай выходной себе и жене праздник.
с мышиных бегов и не выйдешь никогда если будешь каждый день ходить на работу.
Твой заработок с твоих слов это 30 уе в день, оно того не стоит, бери выходной и веди жену на пати. Там наешься и напьешься больше чем на 30 уе . Даже если не напьешься то с соседями познакомишься и обрастешь новыми знакомыми, и под шумок когда они набухаются продашь им свои велосипеды. Профит. И выходной, и наелся-напился, и клиентов-соседей надыбал новых [/quote] =========
.... є деякі певні обставини, які я не маю бажання тут оголошувати......... покищо....
...а з мишачих перегонів планую через 3р. вийти "однією ногою" (для початку) - працювати 3-4 інколи 5 днів в тиждень!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
vano80 написав: Дети ходят в киевскую школу из Броваров? Или живут в Киеве, работают в Киеве, покупают товары в городе? если уж и рассматривать какую то привязку, то только в схеме "обеливания" аренды. Чтобы заставить народ станет массово регистрироваться по месту оренды, и соответственно прижать арендодателей.
почему киевляне, платя налоги в городской бюджет, должны оплачивать учебу и пребывание в детсадах детей незарегистрированных (в т ч в военкомате) понаехов? про "покупают товары в городе" вообще порвало и причем тут отбеливание аренды? здравомыслящий человек не пропишет у себя несовершеннолетних, даже при наличии легального договора аренды
Не совсем понял, что смешного. Киевский бюджет почти на половину состоит из налогов на доходы физлиц. Куда идут налоги работающего в городе понаеха? По месту прописки? Если да, то не знал этого. И писал я про регистрацию, которая могла бы оперативно информировать те же городские власти про реальное количество жителей. Ну и чтобы не офф. "Генпрокуратура щойно заарештувала уже 263 об’єкти нерухомості, що належали цьому самому екс-голові Госпсуду Татькову". Бедняжки, может вот так вот потрясти и на серебряной миле появится "доступное" жилье?
Долярчик написав:...оце я забув запитати тільки знаю, що міжкімнатні - так, як і переважно всюди: з блоків(газо/чи піноблоки - не запам'ятав...... - а запам'ятав лише те, що якщо робити перегородки цеглою, то йде велике навантаження на моноліт...... тому і використовують блоки...) - а зовнішні - керамоблоки(керамоцегла)
Будете знать сексуальные предпочтения всех соседок, это взбодрит и вашу жизнь с женой.