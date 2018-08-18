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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2928292929302931

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:30

  Долярчик написав:... розумію Ваш сарказм..... - але і мене зрозумійте!!!!
- я - реально тішусь!!!
- я - реально дійшов до мрії!!!
.... ~ 9р. жити "на купонці" з тещею і тут, бац! - ПРОСТІР!!! - ВОЛЯ!!!
С-В-О-Я КВАРТИРА!!!!!!!!! :D :D :D


Посмотрел видео - внешне выглядит очень хорошо.
Но квартиры то сдаются под ремонт, сразу не получится вселиться.
Ремонт потянет еще много долярчиков.
Кстати, из какого материала межквартирные стены известно ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:33

  Оранжевый-хит сезона написав:чувак в Марике, работает набивальщиком фоточек и товаров в инет магазин... 12 000 грн.


Удаленно работает ? Интернет-магазин наш или заграничный ?
Не спорю, что есть уже такое, токо хватит ли на всех желающих...
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:36

...ще не час! ©

  Жека79 написав:
  l66 написав:Долярчик
Вы столько ждали...
А теперь не в состоянии закрыть свою лавочку в 13:00 и посетить мероприятие)
Всех денег не заработаешь. :wink:
В жизни должны быть праздники.


В гранит!!!
Золотые слова которые понимаешь с возрастом.
9 лет жить с тещей, пахать без выходных, так к этому тянуться и так стремиться и вот в такой день когда уже назначено пати по поводу новой хаты не уйти пораньше с обеда с работы?? Нахера ж тогда работать??

... а паті для того, щоб людей подивитись і себе показати...... - я вже це трохи переріс :P

- от освоюсь в своїй квартирі, тоді і буду десь трохи "виходити в люди".....

- я ж з "мишачих перегонів" ще не вийшов! :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:42

  Долярчик написав:
  Жека79 написав:
  l66 написав:Долярчик
Вы столько ждали...
А теперь не в состоянии закрыть свою лавочку в 13:00 и посетить мероприятие)
Всех денег не заработаешь. :wink:
В жизни должны быть праздники.


В гранит!!!
Золотые слова которые понимаешь с возрастом.
9 лет жить с тещей, пахать без выходных, так к этому тянуться и так стремиться и вот в такой день когда уже назначено пати по поводу новой хаты не уйти пораньше с обеда с работы?? Нахера ж тогда работать??

... а паті для того, щоб людей подивитись і себе показати...... - я вже це трохи переріс :P

- от освоюсь в своїй квартирі, тоді і буду десь трохи "виходити в люди".....

- я ж з "мишачих перегонів" ще не вийшов! :wink:



доллярчик не гони. Бери жену и иди тусить. Сделай выходной себе и жене праздник.

с мышиных бегов и не выйдешь никогда если будешь каждый день ходить на работу.

Твой заработок с твоих слов это 30 уе в день, оно того не стоит, бери выходной и веди жену на пати. Там наешься и напьешься больше чем на 30 уе :mrgreen: . Даже если не напьешься то с соседями познакомишься и обрастешь новыми знакомыми, и под шумок когда они набухаются продашь им свои велосипеды. Профит. И выходной, и наелся-напился, и клиентов-соседей надыбал новых :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:43

  vladimir07 написав:
  Долярчик написав:... розумію Ваш сарказм..... - але і мене зрозумійте!!!!
- я - реально тішусь!!!
- я - реально дійшов до мрії!!!
.... ~ 9р. жити "на купонці" з тещею і тут, бац! - ПРОСТІР!!! - ВОЛЯ!!!
С-В-О-Я КВАРТИРА!!!!!!!!! :D :D :D


Посмотрел видео - внешне выглядит очень хорошо.
Но квартиры то сдаются под ремонт, сразу не получится вселиться.
Ремонт потянет еще много долярчиков.
Кстати, из какого материала межквартирные стены известно ?

....оце я забув запитати :shock:
тільки знаю, що міжкімнатні - так, як і переважно всюди: з блоків(газо/чи піноблоки - не запам'ятав...... - а запам'ятав лише те, що якщо робити перегородки цеглою, то йде велике навантаження на моноліт...... тому і використовують блоки...) - а зовнішні - керамоблоки(керамоцегла)
- треба буде запитати/або може десь на відео попадеться....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:52

"мишачі перегони" - але, вихід є!!!

  Жека79 написав:
  Долярчик написав:
  Жека79 написав:[quote=Долярчик
Вы столько ждали...
А теперь не в состоянии закрыть свою лавочку в 13:00 и посетить мероприятие)
Всех денег не заработаешь.
В жизни должны быть праздники.


В гранит!!!
Золотые слова которые понимаешь с возрастом.
9 лет жить с тещей, пахать без выходных, так к этому тянуться и так стремиться и вот в такой день когда уже назначено пати по поводу новой хаты не уйти пораньше с обеда с работы?? Нахера ж тогда работать??

... а паті для того, щоб людей подивитись і себе показати...... - я вже це трохи переріс :P

- от освоюсь в своїй квартирі, тоді і буду десь трохи "виходити в люди".....

- я ж з "мишачих перегонів" ще не вийшов! :wink:



доллярчик не гони. Бери жену и иди тусить. Сделай выходной себе и жене праздник.

с мышиных бегов и не выйдешь никогда если будешь каждый день ходить на работу.

Твой заработок с твоих слов это 30 уе в день, оно того не стоит, бери выходной и веди жену на пати. Там наешься и напьешься больше чем на 30 уе :mrgreen: . Даже если не напьешься то с соседями познакомишься и обрастешь новыми знакомыми, и под шумок когда они набухаются продашь им свои велосипеды. Профит. И выходной, и наелся-напился, и клиентов-соседей надыбал новых :)[/quote]
=========

.... є деякі певні обставини, які я не маю бажання тут оголошувати......... покищо....

...а з мишачих перегонів планую через 3р. вийти "однією ногою" (для початку) :D - працювати 3-4 інколи 5 днів в тиждень!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вести с полей, милославская, 2 студия 33 метра продали за 33 000 с хорошим ремонтом.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:23

  kingkongovets написав:
  vano80 написав:
Дети ходят в киевскую школу из Броваров? Или живут в Киеве, работают в Киеве, покупают товары в городе? если уж и рассматривать какую то привязку, то только в схеме "обеливания" аренды. Чтобы заставить народ станет массово регистрироваться по месту оренды, и соответственно прижать арендодателей.


почему киевляне, платя налоги в городской бюджет, должны оплачивать учебу и пребывание в детсадах детей незарегистрированных (в т ч в военкомате) понаехов?
про "покупают товары в городе" вообще порвало :mrgreen:
и причем тут отбеливание аренды? здравомыслящий человек не пропишет у себя несовершеннолетних, даже при наличии легального договора аренды


Не совсем понял, что смешного. Киевский бюджет почти на половину состоит из налогов на доходы физлиц. Куда идут налоги работающего в городе понаеха? По месту прописки? Если да, то не знал этого. И писал я про регистрацию, которая могла бы оперативно информировать те же городские власти про реальное количество жителей.
Ну и чтобы не офф. "Генпрокуратура щойно заарештувала уже 263 об’єкти нерухомості, що належали цьому самому екс-голові Госпсуду Татькову". Бедняжки, может вот так вот потрясти и на серебряной миле появится "доступное" жилье? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:28

  Долярчик написав:...оце я забув запитати
тільки знаю, що міжкімнатні - так, як і переважно всюди: з блоків(газо/чи піноблоки - не запам'ятав...... - а запам'ятав лише те, що якщо робити перегородки цеглою, то йде велике навантаження на моноліт...... тому і використовують блоки...) - а зовнішні - керамоблоки(керамоцегла)


Будете знать сексуальные предпочтения всех соседок, это взбодрит и вашу жизнь с женой.
freeze
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