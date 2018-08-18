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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:43

  kingkongovets написав:на соседней ветке всплыла интересная новость, думаю шо и здесь ее стоить обсудить:

https://politeka.net/news/kyiv/824105-v ... ativy/amp/

еслешо - я за, привет сержику, которому всегда все должны)

ККЦ, как можно было в одной фразе столько фигни написать?
себе лично ни у кого ничего не просил: ни мост на Шулявке, ни зону отдыха на Сагайдака, ни трамвай за миллион баксов вместо двух.
Это предложение настолько же тупое, как предложение Черновецкого брать плату за воду в бюветах.
Я в Киеве 11 лет без прописки. Пояснять надо? Я что, детей из Фастова сюда вожу? Или работаю в Фастове , а детей сюда вожу? Какая разница между мной, без прописки, и тем, кто с пропиской???
Несколько лет назад на этом форуме писал и сейчас повторю: я лично за то, чтоб в течение месяца всех понаехов из Киева выселить Всех!и меня в том числе. Сейчас добавлю: и на работу пусть без киевской прописки не берут! Работать надо в Броварах, Фастове, Вишнёвом, Софиевской Борщаговке и т.д. Как же свободно вздохнёт Киев через месяц!!! а потом утонет в г....
P.S. Сколько лет было вашим детям, когда перестали с ними жить?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ты гнида не потому шо он ломается, а потому шо ты искренне этому радуешься
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:55

  zzzzzz написав:Но он поломался в третий раз :mrgreen:

Бориспольский экспресс :lol:


https://zn.ua/internal/borispolskiy-ekspress-piar-i-korrupciya-302597_.html

Идея то хорошая. И нужная.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:58

  vladimir07 написав:
  Долярчик написав:... розумію Ваш сарказм..... - але і мене зрозумійте!!!!
- я - реально тішусь!!!
- я - реально дійшов до мрії!!!
.... ~ 9р. жити "на купонці" з тещею і тут, бац! - ПРОСТІР!!! - ВОЛЯ!!!
С-В-О-Я КВАРТИРА!!!!!!!!! :D :D :D


Посмотрел видео - внешне выглядит очень хорошо.
Но квартиры то сдаются под ремонт, сразу не получится вселиться.
Ремонт потянет еще много долярчиков.
Кстати, из какого материала межквартирные стены известно ?

- газоблок 25см!
.... отут більш детально розказують, які будматеріали застосовують...
https://youtu.be/JVBLz7ohH_s
... дивитись після першої хвилини....
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 08 гру, 2018 22:09, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:ты гнида не потому шо он ломается, а потому шо ты искренне этому радуешься


Я буду все подобные сообщения скринить , и выкладывать на форуме.
Пока кое кто за свое хамство не понесет наказание.


можешь даже подать на меня в еспч
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:11

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:ты гнида не потому шо он ломается, а потому шо ты искренне этому радуешься


Я буду все подобные сообщения скринить , и выкладывать на форуме.
Пока кое кто за свое хамство не понесет наказание.

"Скажи мне милый ребенок, в каком ухе у меня ззужжжжит?"(с)
:twisted:

кстати ззужжжжи по теме ветки, умник
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:15

АУ, модератор!!!!

  zzzzzz написав:Поддержи флешмоб.
Обезьяна в бан :mrgreen:

Зображення

может пора уже гасить намечающийся холивар в зародыше????
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:16

  kingkongovets написав:и снова о гнидах

:mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:17

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Поддержи флешмоб.
Обезьяна в бан :mrgreen:

Зображення

может пора уже гасить намечающийся холивар в зародыше????


покажите хоть один его полезный пост - одна зрада и говноедство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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