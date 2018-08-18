Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
еслешо - я за, привет сержику, которому всегда все должны)
ККЦ, как можно было в одной фразе столько фигни написать? себе лично ни у кого ничего не просил: ни мост на Шулявке, ни зону отдыха на Сагайдака, ни трамвай за миллион баксов вместо двух. Это предложение настолько же тупое, как предложение Черновецкого брать плату за воду в бюветах. Я в Киеве 11 лет без прописки. Пояснять надо? Я что, детей из Фастова сюда вожу? Или работаю в Фастове , а детей сюда вожу? Какая разница между мной, без прописки, и тем, кто с пропиской??? Несколько лет назад на этом форуме писал и сейчас повторю: я лично за то, чтоб в течение месяца всех понаехов из Киева выселить Всех!и меня в том числе. Сейчас добавлю: и на работу пусть без киевской прописки не берут! Работать надо в Броварах, Фастове, Вишнёвом, Софиевской Борщаговке и т.д. Как же свободно вздохнёт Киев через месяц!!! а потом утонет в г.... P.S. Сколько лет было вашим детям, когда перестали с ними жить?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Долярчик написав:... розумію Ваш сарказм..... - але і мене зрозумійте!!!! - я - реально тішусь!!! - я - реально дійшов до мрії!!! .... ~ 9р. жити "на купонці" з тещею і тут, бац! - ПРОСТІР!!! - ВОЛЯ!!! С-В-О-Я КВАРТИРА!!!!!!!!!
Посмотрел видео - внешне выглядит очень хорошо. Но квартиры то сдаются под ремонт, сразу не получится вселиться. Ремонт потянет еще много долярчиков. Кстати, из какого материала межквартирные стены известно ?
- газоблок 25см! .... отут більш детально розказують, які будматеріали застосовують... https://youtu.be/JVBLz7ohH_s ... дивитись після першої хвилини....
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 08 гру, 2018 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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