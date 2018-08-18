Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
может пора уже гасить намечающийся холивар в зародыше????
покажите хоть один его полезный пост - одна зрада и говноедство
Зрада необходима для баланса. Типа вот ты (условный) напишешь про рекорд Укрзализныци по продаже билетов в один день. И промолчишь, что сроки предварительных продаж были нарушены, от наплыва желающих сайт лег и многие неполучили чего хотели. баланс надобен.
Serg-ik написав:ККЦ, как можно было в одной фразе столько фигни написать? себе лично ни у кого ничего не просил: ни мост на Шулявке, ни зону отдыха на Сагайдака, ни трамвай за миллион баксов вместо двух. Это предложение настолько же тупое, как предложение Черновецкого брать плату за воду в бюветах. Я в Киеве 11 лет без прописки. Пояснять надо? Я что, детей из Фастова сюда вожу? Или работаю в Фастове , а детей сюда вожу? Какая разница между мной, без прописки, и тем, кто с пропиской??? Несколько лет назад на этом форуме писал и сейчас повторю: я лично за то, чтоб в течение месяца всех понаехов из Киева выселить Всех!и меня в том числе. Сейчас добавлю: и на работу пусть без киевской прописки не берут! Работать надо в Броварах, Фастове, Вишнёвом, Софиевской Борщаговке и т.д. Как же свободно вздохнёт Киев через месяц!!! а потом утонет в г.... P.S. Сколько лет было вашим детям, когда перестали с ними жить?
хотите здесь работать? ок, никто не против вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них то же касается и морального права критиковать руководство НАШЕГО города - мы, выбирающие лепутатов в горсовет и платящие налоги в городской бюджет его имеем, вы и такие как вы - нет так понятнее?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 08 гру, 2018 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: хотите здесь работать? ок, никто не против вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них так понятнее?
Конг, так что там, куда идет ндфл Сержика, прописанного в мухосранске и работающего в столице?
kingkongovets написав: хотите здесь работать? ок, никто не против вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них так понятнее?
Конг, так что там, куда идет ндфл Сержика, прописанного в мухосранске и работающего в столице?
он не платит ндфл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Serg-ik написав:ККЦ, как можно было в одной фразе столько фигни написать? себе лично ни у кого ничего не просил: ни мост на Шулявке, ни зону отдыха на Сагайдака, ни трамвай за миллион баксов вместо двух. Это предложение настолько же тупое, как предложение Черновецкого брать плату за воду в бюветах. Я в Киеве 11 лет без прописки. Пояснять надо? Я что, детей из Фастова сюда вожу? Или работаю в Фастове , а детей сюда вожу? Какая разница между мной, без прописки, и тем, кто с пропиской??? Несколько лет назад на этом форуме писал и сейчас повторю: я лично за то, чтоб в течение месяца всех понаехов из Киева выселить Всех!и меня в том числе. Сейчас добавлю: и на работу пусть без киевской прописки не берут! Работать надо в Броварах, Фастове, Вишнёвом, Софиевской Борщаговке и т.д. Как же свободно вздохнёт Киев через месяц!!! а потом утонет в г.... P.S. Сколько лет было вашим детям, когда перестали с ними жить?
хотите здесь работать? ок, никто не против вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них то же касается и морального права критиковать руководство НАШЕГО города - мы, выбирающие лепутатов в горсовет и платящие налоги в городской бюджет его имеем, вы и такие как вы - нет так понятнее?
Да здравствует совок. Надо вообще Киев обнести колючей проволокой и пускать в город только при наличии штампа в паспорте . В то время как в ЕС открывают границы в голове киевских чиновников все идеи сводятся " запретить, отменить, взять плату" , вместо " разрешить,упростить"
kingkongovets написав: хотите здесь работать? ок, никто не против вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них так понятнее?
Конг, так что там, куда идет ндфл Сержика, прописанного в мухосранске и работающего в столице?
он не платит ндфл
Ок, не будем рассматривать личное дело Сержика. Куда идут налоги броварчан, работающих в Ашане на Черниговской? Идея конечно зашкварная. Понаехи, прописывайтесь в городе. Арендодатели вас не пропишут, так что делайте что хотите.
хотите здесь работать? ок, никто не против вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них так понятнее?
Конг, так что там, куда идет ндфл Сержика, прописанного в мухосранске и работающего в столице?
он не платит ндфл
Ок, не будем рассматривать личное дело Сержика. Куда идут налоги броварчан, работающих в Ашане на Черниговской? Идея конечно зашкварная. Понаехи, прописывайтесь в городе. Арендодатели вас не пропишут, так что делайте что хотите.[/quote]
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.